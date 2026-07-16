Som celestial: como 46 taças de cristal com água viraram um instrumento musical em Gramado

Quando o maestro Júlio César Wagner desliza os dedos sobre as bordas das taças, a surpresa se instala no salão: do conjunto de 46 copos de diferentes tamanhos, brota uma sonoridade única. É o canto da harmônica de cristal, protagonista de um espetáculo que está completando cinco anos em Gramado, na Serra.

A história vem de longe. Os primeiros registros sobre o tema datam da Renascença. Há estudos de Galileu Galilei mencionando o som como uma das propriedades do cristal. Mais tarde, Benjamin Franklin, em 1761, criaria um instrumento com taças giratórias. Até Mozart, um dos maiores nomes da música instrumental, compôs melodias pensando nisso.

No Rio Grande do Sul, o desafio de criar algo semelhante partiu de Irane Land e Telmo de Freitas Gomes, à frente da Cristais Gramado.

— Foi logo depois da pandemia. Eles queriam algo novo, e a ideia chegou até mim. Chamei o Heitor Knorst (diretor artístico do tradicional show de Natal Nativitaten) e apresentamos um projeto. Eles toparam na hora. Sou muito grato por isso — conta Júlio César, que também é maestro das orquestras Jovem e Sinfônica de Gramado.

Assim, desde julho de 2021, o espetáculo A Voz do Cristal é apresentado diariamente, ao final do tour imersivo na fábrica que virou ponto turístico do RS. Na época de Natal, a programação se altera para destacar o Som dos Anjos.

Eu vi: a sonoridade de fato tem um quê de celestial, mas há muita técnica e estudo nos bastidores.

Embora pareça um efeito mágico, há ciência por trás da apresentação. O cristal possui propriedades que permitem sua vibração quando a borda da taça é friccionada pelos dedos. Essa vibração gera o som, enquanto a água atua ajustando a frequência de cada nota, permitindo que o instrumento seja afinado. JÚLIO CÉSAR WAGNER Maestro

As 46 taças apresentam tamanhos diversos e recebem volumes de água diferentes, fixadas sobre uma base de madeira.

Cada uma delas emite uma nota musical e, com o movimento dos dedos levemente úmidos, os músicos (Júlio César, Heitor e Yasmin Schmidt, que se revezam na função) são capazes de executar um repertório variado: de Bach, passando por Beethoven até Elvis Presley, Leonard Cohen, trilhas de filmes (como Harry Potter e Senhor dos Anéis) e MPB (com destaque para Asa Branca).

No Brasil, você só encontra essa experiência em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Sobre a Cristais Gramado

Fundada há duas décadas na Serra, a Cristais Gramado – Murano Experience se tornou referência no segmento no Brasil. A empresa tem 2 mil metros quadrados e produz itens do zero (incluindo a fabricação do cristal em si).

O local mais interessante é o espaço onde os artesãos trabalham. Desde que o lugar se tornou ponto de interesse turístico (com média de 100 mil visitantes por ano!), é possível ver os mestres vidreiros em ação. Você fica diante do forno (onde há uma arquibancada), sente o calor do fogo e observa os artistas moldando o vidro incandescente.

Como ver a harmônica de cristal em ação