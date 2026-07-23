Show em que voz, corpo e violão viram uma coisa só estreia no Multipalco Eva Sopher

Felipe Azevedo e o violão, base do espetáculo "O Fio da Emoção". Fabrício Simões / Divulgação

Vencedor de seis Prêmios Açorianos, com quatro discos lançados e turnês pelo mundo todo, o músico Felipe Azevedo apresenta em Porto Alegre o seu show O Fio da Emoção: A Emoção em Movimento.

É a primeira vez que o espetáculo chega ao público geral aqui no Estado. Será nesta sexta-feira (24), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Soher.

Felipe Azevedo explica, na divulgação do show, que a apresentação ganhou vida após uma longa fase de reflexão e apuração técnica. A criação ocorreu entre a pandemia e a enchente que marcou o Rio Grande do Sul, o que despertou uma necessidade de renovação.

Ao longo desse tempo, percebi com assombro que havia algo que nos movia, algo muito maior do que resiliência: uma verdadeira antifragilidade, uma capacidade de transformar o impacto recebido em força. FELIPE AZEVEDO Músico

Na exibição, o cantor e compositor mistura gestos e musicalidade para conduzir o público na sua própria narrativa emocional.

Com violão (uma guitarra flamenca da Espanha), viola caipira, ukulele e trécula (instrumento de percussão), Felipe explora a metodologia Violão com Voz (VCV), proposta desenvolvida por ele durante mais de 30 anos de carreira. A prática vai além de ‘tocar e cantar’, fazendo com que voz, instrumento e corpo se transformem em uma coisa só.

O espetáculo conta ainda com participação especial de Tales Melati, músico pesquisador dedicado ao estudo de instrumentos antigos. A direção artística é de Silvia Canarim e a preparação corporal de Cibele Sastre.

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O quê: O Fio da Emoção: A Emoção em Movimento

O Fio da Emoção: A Emoção em Movimento Quando: sexta-feira, 24 de julho, às 19h

sexta-feira, 24 de julho, às 19h Onde: Teatro Oficina Olga Reverbel, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº)

Teatro Oficina Olga Reverbel, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) Quanto: ingressos por R$ 80 na bilheteria do Theatro, de terça a domingo, das 16h às 18h, exceto feriados, ou pelo site.