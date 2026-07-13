São Francisco de Paula ganha gibi com foco no turismo e na cultura

Com 3 mil cópias impressas, São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra, ganhou um gibi para chamar de seu. A revista São Chico é Terra Boa! será distribuída de graça para alunos da rede pública municipal e estadual da cidade.

A ideia partiu do secretário de Turismo e Cultura, Rafael Castello Costa, com a parceria da secretária da Educação, Ana Paula Bennemann. O foco é ensinar aspectos turísticos e culturais à garotada de um jeito divertido.

— Queremos que as nossas crianças cresçam com um sentimento de pertencimento, que compreendam a importância de valorizar e preservar o que temos de melhor — diz Rafael.

Com roteiro de Adriana Borella Pessoa, escritora e professora, a história em quadrinhos de 30 páginas tem ilustrações e design gráfico de Luciano Duarte, com dois protagonistas mirins: José e Alice, amigos e moradores da cidade.

Em uma aventura lúdica, eles descobrem as riquezas locais, do famoso e cinematográfico Lago São Bernardo à Avenida Júlio de Castilhos, que se destaca pelo canteiro central de dois quilômetros com bancos, monumentos e árvores como plátanos e liquidâmbar.

O pano de fundo é abordar temas como educação patrimonial e ambiental (a gente só cuida do que conhece) e até mesmo estimular conversas sobre que tipo de turismo se busca incentivar na região (o sustentável e regenerativo).

A edição oferece ainda atividades como caça-palavras, palavras cruzadas, labirinto e uma página para colorir.