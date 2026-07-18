Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

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Notícia

Restaurante nikkei de Porto Alegre concorre a prêmio internacional ao lado de D.O.M., Tuju e A Casa do Porco

Empreendimento no Cais Embarcadero é o único do RS entre os indicados; votação vai até 14 de agosto

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