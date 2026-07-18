Restaurante nikkei de Porto Alegre concorre a prêmio internacional ao lado de D.O.M., Tuju e A Casa do Porco

Instalado à beira do Guaíba, no Cais Embarcadero, o ISOJ Nikkei Sushi Bar está na disputa por um prêmio internacional. O restaurante foi inscrito no World Culinary Awards 2026 e conquistou uma indicação na categoria Brazil's Best Restaurant.

A votação está aberta até 14 de agosto (veja no fim do texto como participar).

Comandado pelos sócios Carlos Paredes e Júlio Quadros, o ISOJ é o único gaúcho na briga, ao lado de grandes nomes como D.O.M., Oro, Tuju, Oteque, Maní, Lasai e A Casa do Porco.

A cozinha é comandada por Paredes, um especialista na gastronomia nikkei, que surgiu a partir da imigração japonesa para o Peru no fim do século 19. É uma mistura única de ingredientes e sabores das duas culturas.

Paredes é peruano (nascido em Lima), mas vive no RS com a família há cinco anos (onde espera o primeiro filho, Gael, um "gauchito", como diz). A equipe ao lado dele também é do Peru (são 18 cozinheiros), o que dá autenticidade ao menu.

— Estamos muito felizes, porque essa indicação ajuda a romper a ideia de que a alta gastronomia brasileira está concentrada apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sei que estamos competindo com leões, mas a votação é popular e acredito muito na força de Porto Alegre e do RS. Sou peruano, mas gaúcho de coração — diz o chef, que é a simpatia em pessoa.

Dica: se for ao ISOJ do Cais (indicado ao prêmio), você pode provar de tudo um pouco optando pela "Sequência Junjo Especial" (R$ 189 por pessoa).

Outra boa pedida é experimentar a famosa "causa peruana" — uma espécie de torta fria à base de batata, temperada com pimenta amarela e limão, com o recheio de carne desfiada de caranguejo, maionese e uma camada cremosa de abacate (R$ 65). Prefere algo mais leve: o ceviche clássico não tem erro (R$ 52).

O prêmio e como votar

Criado em 2020, o World Culinary Awards integra o mesmo grupo do World Travel Awards, uma das principais premiações da indústria do turismo mundial.

O prêmio reconhece restaurantes, chefs, hotéis e experiências gastronômicas de diferentes países, e os vencedores são definidos por votação aberta ao público internacional, realizada no site oficial do World Culinary Awards até 14 de agosto.

Para conhecer e provar

O ISOJ Nikkei Sushi Bar tem duas unidades em Porto Alegre, no Cais Embarcadero e no BarraShoppingSul, ambas às margens do Guaíba.

O ISOJ Nikkei Sushi Bar – Cais Embarcadero (unidade indicada ao prêmio) fica na Av. Mauá, 1050 – Módulo 6 – Cais Embarcadero – Porto Alegre.

O ISOJ Nikkei Sushi Bar – BarraShoppingSul fica na Av. Diário de Notícias, 300, bairro Cristal, também em Porto Alegre.