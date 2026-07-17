Restaurante de Porto Alegre entra na lista "50 Best Discovery"

Que o setor gastronômico deu um salto em Porto Alegre, ninguém mais duvida. A prova é o destaque que restaurantes da cidade têm recebido em premiações, rankings e plataformas de gastronomia no Brasil e no mundo.

A conquista mais recente é de um empreendimento que se tornou referência em cozinha sulista urbana contemporânea: o Capincho, instalado em um charmoso casarão do bairro Moinhos de Vento.

O empreendimento acaba de entrar na lista 50 Best Discovery, um dos braços do badalado ranking The World's 50 Best, da revista britânica Restaurant. Éo único do RS na seleção internacional.

E é uma conquista e tanto, que está sendo muito celebrada (e com razão) pelos sócios Marcelo Schambeck, Flávia Mu, e Fred Müller. O resultado coroa a decisão de elevar pratos e ingredientes sulinos a um novo patamar, com uma culinária consciente e pra lá de criativa.

— Estamos muito felizes. Estar nessa lista era um grande objetivo, desde o início, e não é uma conquista apenas nossa. É algo que atrai a curiosidade e o interesse sobre Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, inclusive por parte de um turismo qualificado, que viaja para comer no Capincho e acaba ficando, conhecendo muito mais e movimentando a economia — diz Schambeck, o chef do restaurante, expoente da nova geração de cozinheiros gaúchos.

O sucesso não é de agora. Há oito anos, a casa vem chamando a atenção pela filosofia de respeito aos ingredientes e aos produtores locais. Um exemplo cotidiano: Schambeck é frequentador assíduo e comprador da Feira Orgânica do Bom Fim, na Redenção.

— Muita gente me pergunta: por que vocês não vão para São Paulo? Não tem jeito, eu sou gaúcho da Capital e isso se reflete na minha comida, uma comida gaúcha e cosmopolita ao mesmo tempo. Não faria sentido em outro lugar — reflete Schambeck, eleito “chef do ano” pela Revista Veja em 2017.

Hoje, além do 50 Best Discovery, o restaurante figura na 11ª posição na lista dos 100 melhores do Brasil da revista Exame e no primeiro lugar no ranking dos 30 Melhores Restaurantes do RS, da Revista Sabores do Sul, entre outros prêmios e indicações.

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Salada de caqui e costela 16h

Vai por mim: vá ao Capincho e prove a salada de caqui, coalhada de iogurte, molho de maracujá, coquinho de butiá, jalapeño, hortelã e manjericão. Não deixe de experimentar, também, a famosa costela 16h: é um dos pratos mais pedidos da casa e você entenderá por quê.

Para conhecer e provar

O Capincho fica na Praça Dr. Maurício Cardoso, 61 - 2, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Funciona de terça a sexta das 19h às 22h30min e aos sábados das 12h30min às 15h e das 19h às 22h30min.