Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Conquista internacional
Notícia

Restaurante de Porto Alegre entra na lista "50 Best Discovery"

É o único representante do RS na seleção, que funciona como uma espécie de guia gastronômico mundial, semelhante ao Michelin

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS