"Quero ajudar a divulgar o RS", diz Márcia Tafarel sobre a Copa Feminina de Futebol

Márcia atua hoje ensinando futsal em instituições da Califórnia, nos Estados Unidos. Thais Magalhães,CBF / Divulgação

Ela foi uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil, ao disputar a primeira Copa do Mundo da seleção brasileira de mulheres. Agora, radicada na Califórnia (EUA) há 22 anos, onde ensina futsal a crianças e adolescentes, a ex-jogadora Márcia Tafarel (assim mesmo, com um "f" só) oferece sua experiência para apoiar a realização da Copa do Mundo Feminina 2027. Pela primeira vez, a competição será no Brasil e terá Porto Alegre como uma de suas sedes.

Gaúcha de Bento Gonçalves, a ex-atleta está de férias na Serra, visitando a família. Nesta quarta-feira (22), ela fará uma pausa no descanso para ir até a prefeitura da Capital conversar com Débora Garcia, à frente da Secretaria Municipal Extraordinária da Copa.

— Quando soube que a Copa seria no Brasil, falei: "Pôxa, até que enfim!" Também fiquei muito feliz ao saber que Porto Alegre receberá jogos no Beira-Rio. Vai ser importante para impulsionar o futebol feminino e o respeito à modalidade — diz Márcia, que até 2025 era treinadora da seleção feminina de futsal dos Estados Unidos.

Ela defendeu a camisa canarinho nas Copas de 1991 e 1995, além dos Jogos Olímpicos de Atlanta (EUA) em 1996. O sobrenome não é coincidência: embora seja Tafarel com um "f" (erro de registro), Márcia é prima em terceiro grau de Cláudio Taffarel, goleiro do tetra.

A ex-jogadora foi meio-campista e, hoje, atua em três instituições: a California Storm Futsal Academy, a Diablo Valley Futsal Academy e a escola San Ramon Valley High School, onde trabalha com crianças com deficiência. É uma professora de mão cheia, com uma bagagem maior ainda. É essa experiência que ela quer colocar à disposição.

— Não sei bem como vai ser o papo, mas pretendo falar dos grandes eventos dos quais participei e contar um pouco sobre como é o futebol feminino lá fora. Também quero ajudar a divulgar o Rio Grande do Sul e defender o Esportivo (clube de Bento) como possível centro de treinamento na Copa — destaca a pioneira.

Para Débora Garcia, a visita é mais do que bem-vinda.

— Precisamos da experiência de pessoas como ela. Vai ser incrível ouvi-la — diz Débora, que prepara uma homenagem à ex-atleta.

Em 1991, Márcia integrou a delegação brasileira pela primeira vez. Arquivo Pessoal / Márcia Tafarel

Márcia começou a jogar na década de 1980 e teve de lutar contra o machismo para construir a carreira vitoriosa. Hoje, ela acredita que a Copa no Brasil pode ajudar a seguir quebrando preconceitos. Uma de suas causas é garantir melhores condições para as futuras gerações de atletas mulheres:

— Sigo na luta e estou curiosa para saber como será a receptividade à Copa Feminina no Brasil. As coisas já melhoraram muito, mas a competição pode se tornar um divisor de águas.

Depois do fiasco da seleção masculina nos Estados Unidos, Márcia acredita que as gurias do Brasil têm tudo para virar o jogo e devolver aos torcedores o orgulho da "pátria de chuteiras", dessa vez, calçadas pela mulherada.

— O futebol apresentado pela seleção masculina foi decepcionante, medíocre até. Acredito que, na Copa Feminina, tudo pode ser diferente — diz Márcia.