Porto Alegre vai ganhar uma escola de grafite e artes visuais no Morro da Cruz

Porto Alegre ganha nesta sexta-feira (10) a Escola de Graffiti e Artes Visuais Tio Trampo, na antiga sede do Galpão Cultural, no Morro da Cruz.

Luis Flávio Trampo é um dos precursores do grafite no RS e no Brasil, com obras gigantes ao ar livre. Ele é uma referência na área.

— Estou lisonjeado com essa linda homenagem. É muito emocionante receber esse presente em vida — diz Trampo.

Inaugurado pelo Instituto Socioeducativo Afrolaboratório, o espaço com o nome do artista fica abrigará a primeira galeria de arte da região, na Rua 9 de Junho, 878.

Garantir o acesso à cultura no topo do morro é dar voz às nossas potências e democratizar o direito à expressão NEGRA JAQUE Coordenadora pedagógica do espaço e fundadora do Galpão Cultural

A iniciativa, que terá curadoria artística de Geovane Trindade Pereira (Getri), conta com uma série de apoiadores, entre eles as ONGs Moradia e Cidadania RS, Suve e Memória Tia Duca, além do Colégio Farroupilha, que viabilizou a reforma do local por meio de um projeto de alunos (leia abaixo).

Depois da cerimônia de abertura, marcada para as 15h no local, terá início a Mostra Galpão Cultural - Casa de Hip Hop em POA, com programação especial a partir das 18h na Rua São Guilherme, 619, bairro Partenon. Haverá apresentações culturais, brincadeiras, brindes e a Festa Julina HipHop RS.

Plataforma Voluntaria+

A reforma do espaço teve parte dos recursos obtidos por meio da plataforma Voluntaria+, criada por estudantes do Ensino Médio do Colégio Farroupilha.

O site funciona como uma ponte direta: mapeia as necessidades de organizações não governamentais e as conecta a potenciais doadores, voluntários e empresas dispostas a ajudar.

O Instituto Afrolaboratório foi um dos primeiros a se cadastrar na ferramenta em busca de apoio.

Segundo Negra Jaque, fundadora do espaço no Morro da Cruz, o impacto do projeto Voluntaria+ foi decisivo para transformar o que seriam apenas reparos superficiais em uma renovação estrutural completa. Antes da intervenção, o local sofria com destelhamento e problemas crônicos que impediam as atividades em dias de chuva ou calor extremo.

Programação desta sexta-feira (10)

Escola de Graffiti e Artes Visuais Tio Trampo

Na Rua 9 de Junho, 878 (Antigo espaço do Galpão Cultural)

15h - Inauguração da Escola de Graffiti e Artes Visuais Tio Trampo

15h30min - Fala institucional com gestores do Afrolaboratório e incentivadores

15h50min - Falas dos grafiteiros Getri e Tio Trampo

16h10min - Formatura de alunos de grafite entrega dos certificados

16h30min - Coquetel de lançamento e sonorização ambiente com DJ

17h – Encerramento da atividade

Mostra Galpão Cultural - Casa de Hip Hop em POA

18h - Rua São Guilherme, 619 – Partenon. Haverá apresentações culturais, brincadeiras, brindes e Festa Julina HipHop RS.