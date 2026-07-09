Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arte urbana
Notícia

Porto Alegre vai ganhar uma escola de grafite e artes visuais no Morro da Cruz

Espaço terá o nome de Tio Trampo, precursor da arte urbana no RS, e foi viabilizado com a ajuda de alunos do Colégio Farroupilha

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