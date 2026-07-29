Porto Alegre recebe o primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, está entre nós. Além de participar de um curso inédito de dança em Porto Alegre, ele será protagonista de Coppélia, no Teatro CIEE-RS Banrisul, nesta sexta-feira (31) (leia os detalhes abaixo).
Promovido por Carlla Bublitz, herdeira do legado artístico do Ballet Vera Bublitz (BVB), o Cultura Experience Winter Course é um curso de inverno idealizado por Victor Ciattei, outro craque da dança. O projeto já ocorre em São Paulo, Bahia e Goiás, ensinando jovens alunos, na prática, como é a rotina dos grandes bailarinos profissionais.
Aqui, as aulas começaram no último sábado (25) e seguem até esta sexta-feira (31) no BVB Carlla Bublitz, conectadas ao Festival Internacional de Dança de Porto Alegre.
O ponto alto será a exibição de Coppélia, com Cícero brilhando no palco.
— Ele é o grande nome masculino da dança brasileira nos dias de hoje — destaca Carlla.
Cícero passou por célebres companhias europeias até voltar ao Brasil para encantar plateias e compartilhar conhecimento com estudantes e colegas de ofício.
— Eu atuava na Europa, mas resolvi retornar porque tinha a sensação de que deveria estar aqui e lutar pelo balé no meu país. Pensei: se Ana Botafogo conseguiu, eu também vou conseguir. O Cultura Experience é parte desse sonho — diz o bailarino.
O curso conta ainda com artistas ligados ao Ballet de Santiago, no Chile, ao Teatro Colón, em Buenos Aires, e à Companhia Deborah Colker.
Programe-se
- O quê: espetáculo Coppélia & Cartografia do Corpo, de Fábio Alcântara, com Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro
- Quando: sexta-feira, 31 de julho, às 20h
- Onde: no Teatro do CIEE-RS Banrisul (Rua Dom Pedro II, 861 - Higienópolis) em Porto Alegre
- Ingressos: R$ 130 (inteiro) e R$ 65 (meia-entrada) à venda na bilheteria do teatro a partir das 13h do dia 31 ou no BVB Carlla Bublitz (Av. Coronel Lucas de Oliveira, 158 - Auxiliadora, Porto Alegre) de segunda a sexta-feira