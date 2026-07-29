Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Destaque nacional
Notícia

Porto Alegre recebe o primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Cícero Gomes, que participa de curso internacional para alunos de balé na Capital, vai protagonizar "Coppélia" no Teatro CIEE-RS Banrisul 

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Juliana Bublitz

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