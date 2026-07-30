Porto Alegre ganha primeira livraria de grupo curitibano com história de 60 anos

Será inaugurada nesta sexta-feira (31), no terceiro piso do Shopping Praia de Belas (ao lado do cinema), a mais nova livraria de Porto Alegre: a primeira unidade da Libris no Rio Grande do Sul, nova marca do Grupo Livrarias Curitiba, que tem 60 anos.

A promessa dos empreendedores é ir além da venda e ser um espaço de cultura, entretenimento e convivência.

Já no primeiro sábado de operação, 1º de agosto, a loja estreia a Hora do Conto, projeto de contação de histórias para crianças que passará a ocorrer todos os sábados, das 15h às 16h.

Outra dica: até dia 8 de agosto, haverá uma área especial de Dia dos Pais, com curadoria de livros e presentes.

Depois disso, de 15 de agosto a 30 de setembro, haverá a feira Sou Louco, com uma seleção diversificada de obras para diferentes perfis de leitores, promovendo a descoberta de novas histórias e o acesso à leitura, com livros a partir de R$ 9,90.

Chegamos ao Rio Grande do Sul com o desejo de construir um espaço de cultura, convivência e descoberta. A Libris foi pensada para acolher diferentes gerações e interesses, incentivando a leitura, a imaginação e o encontro entre as pessoas. Queremos que a livraria faça parte da rotina e da história das famílias gaúchas. RUTE PEDRI Diretora de Varejo do Grupo Livrarias Curitiba

Geek Point e Pokemón

A proposta da loja é reunir em um mesmo ambiente quem procura um lançamento de ficção, as leitoras de dark romance, a turma do RPG e os colecionadores de TCG (Trading Card Game ou Jogo de Cartas Colecionáveis), como Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh!.

Haverá inclsive um Geek Point para fãs de mangás e da cultura pop, além de uma área dedicada exclusivamente a Pokémon, com boosters (envelopes com cartas da marca), coleções e cards (cartões) em português, inglês e japonês.

Sobre o Grupo Livrarias Curitiba

O Grupo Livrarias Curitiba nasceu em 23 de novembro de 1963, quando o casal Valentim e Myrian Pedri abriu a primeira loja no centro de Curitiba.

Seis décadas depois, são 27 lojas distribuídas em três marcas (Livrarias Curitiba, Livrarias Catarinense e, agora, Livraria Libris), com presença no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo.

Com o Praia de Belas, o mapa ganha um novo Estado.

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