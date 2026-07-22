Porto Alegre ganha nova casa noturna em espaço emblemático que marcou a noite na cidade 

Porto Alegre acaba de ganhar uma nova casa noturna, em um espaço emblemático, palco de tradicionais danceterias que marcaram a noite na cidade. É a Vaultt Club, no Shopping Total.

O projeto nasceu da união dos grupos Canto e Espartano (leia-se Canto Bar, Canto Bar na Praia, Breazy, Espartano Skatepark, Bar do Espartano e Espartano Surf House) como uma resposta à evolução do público.

— Com a pandemia, muita gente migrou para os bares, mas nós percebemos que ainda há demanda por uma experiência mais completa. Ao mesmo tempo, o nosso público amadureceu e busca algo diferente, conectado à nova fase da vida. Criamos a Vaultt por isso e porque acreditamos muito na noite de Porto Alegre. Está sendo especial. Vínhamos negociando o espaço há dois anos — conta Henrique César, um dos sócios da casa, que terá curadoria musical com foco nas sonoridades do pop, do hip hop, afrobeat e do funk.

O conceito por trás da danceteria é traduzido pelo slogan "A melhor versão do que você já foi", inspirado na ideia de viver a noite de forma mais consciente, sem abrir mão da diversão.

Com capacidade para cerca de 400 pessoas, o espaço vai funcionar apenas aos sábados, das 23h30min às 5h.

— Quem tem 30 anos, já não sai todos os dias, é algo mais esporádico. Também tem os hábitos ligados à saúde, que ganharam força. O que faltava era um lugar preparado para isso, para receber esse tipo de demanda — diz Henrique.

A expectativa dos empreendedores é de que a inauguração represente um novo capítulo da retomada da vida noturna de Porto Alegre.

Arquitetura e história

A escolha pelo Shopping Total vai além da localização estratégica, próxima ao Centro Histórico. A ideia é que a Vaultt preste uma homenagem ao passado do complexo, reconhecido como um dos principais polos da vida noturna porto-alegrense durante décadas.

Assinado pela arquiteta e designer Isadora Magnus (Isadora.Decora), o projeto arquitetônico foi concebido para dialogar com a história do prédio.

Inspirado nos antigos sistemas bancários e nas áreas de negócios das regiões centrais das cidades, o projeto preserva elementos tombados do prédio e incorpora detalhes da arquitetura original do complexo.

Um dos destaques são as janelas voltadas para os túneis subterrâneos do Total. Elas revelam parte da estrutura original do antigo complexo industrial (que no passado abrigou a Cervejaria Bopp e, depois, a Cervejaria Brahma).

São 488,45 metros quadrados distribuídos em três ambientes. O subsolo reúne banheiros, bar e área de convivência. No pavimento principal estão a pista de dança, bares e a cabine do DJ. Já o segundo andar abriga camarotes, bares e banheiros exclusivos.

Para conhecer

Na foto, a localização da Vaultt. Vaultt / Divulgação