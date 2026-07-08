Porto Alegre ganha nova balada que promete transformar cenários da cidade em pista de dança

Porto Alegre ganha uma nova balada seguindo a tendência das festas itinerantes em ambientes pouco convencionais. É a BOANOITE, da Rede FeedMe (a mesma da Torra Sessions, coffee party que conquistou a geração Z na Capital).

A novidade estreia às 21h deste sábado (11) no Multiverso do Cais Embarcadero, com a DJ gaúcha Malu Fittipaldi (do projeto MALU).

Por décadas, a vida noturna da cidade se concentrou em danceterias e casas tradicionais. Isso mudou: nos últimos anos, muitas baladas migraram para galpões, centros culturais, prédios históricos e em experiências temporárias. É nessa onda que surge a BOANOITE.

Natural de Uruguaiana, Malu leva seu trabalho para pistas no Brasil e no Exterior. Ela integra a nova geração de mulheres que vêm conquistando espaço na música eletrônica, com sets que transitam entre house music e tech house.

A programação também terá a participação do DJ R.DALLA, um dos nomes em evidência na cena local, com house, funk, brasilidades e clássicos da música dançante.

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