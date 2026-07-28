Poeta Mario Quintana é tema de Sarau Elétrico especial em Porto Alegre

O tradicional Sarau Elétrico, que celebra 27 anos no Bar Ocidente, em Porto Alegre, presta nesta terça-feira (28), às 20h, uma homenagem a Mario Quintana (1906-1994).

Para marcar os 120 anos de nascimento do autor, Katia Suman, Luís Augusto Fischer e Diego Grando recebem a fotógrafa Liane Neves e o cineasta e escritor Tomás Fleck em um bate-papo literário.

Eles estão envolvidos com a produção do filme Minha Sombra Luminosa (inspirado em livro homônimo), sobre a amizade entre o poeta e a então jovem fotógrafa na Porto Alegre de 1986. As cenas foram rodadas na Capital em maio deste ano, e o longa-metragem deve estrear em 2027.

No Sarau, além da presença de Liane e Tomás, a canja musical ficará por conta de Renato Borghetti, outro apaixonado pela poesia de Quintana.

Os ingressos já se esgotaram, mas vai dar para acompanhar tudo de graça, ao vivo, no canal do Sarau no YouTube (clicando aqui).

Mais uma oportunidade

Na quarta-feira (29), Liane Neves e Tomás Fleck participam ainda do Sarau Woss, que também terá Quintana como tema e homenageado.