Poeta Luiz Coronel decide doar a casa onde nasceu à prefeitura de Bagé

Luiz Coronel nasceu e passou boa parte da vida em Bagé. Vini Dalla Rosa / Divulgação

O poeta e escritor Luiz Coronel, 87 anos, anunciou a intenção doar a casa onde nasceu e viveu ao município de Bagé, além de seu acervo pessoal e literário.

Ele apresentou a proposta à prefeitura na última semana, ao lado de sua arquiteta de confiança, Eulália Anselmo. O desejo do bajeense é de que o prédio, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 76, no Centro, em frente à Praça de Esportes, seja transformado em espaço cultural dedicado não apenas à preservação de seu legado, mas também à produção artística e literária local.

— A terra é boa e a semente é fértil. Só pode a árvore crescer. Será uma espécie de museu dos escritores e dos compositores bajeenses, completando e acrescentando ao patrimônio cultural desta cidade, onde pulsa uma veia artística — disse o escritor, na ocasião.

O prefeito Luiz Fernando Mainardi agradeceu e destacou a importância do gesto de Coronel.

— Nós só podemos agradecer, em nome do município e dos bajeenses, essa doação e este espaço que vai eternizar os que vieram, os que estão aqui, a ti e a tantos que ainda virão. É o que Bagé produziu de mais nobre: mulheres e homens que produzem arte e cultura. É isso que, com o passar do tempo, efetivamente se eterniza — destacou o prefeito.

A partir de agora, segundo o secretário de Cultura, Zeca Brito, o município vai analisar os aspectos técnicos, jurídicos e culturais necessários à elaboração do projeto. A ideia é de que o futuro espaço reúna livros, documentos, manuscritos, registros e outros materiais que integram o acervo do poeta, além de receber atividades relacionadas à literatura, à poesia, à música e à valorização da palavra.