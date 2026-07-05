Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Talento gaúcho
Notícia

Pintor de retratos do RS é destaque na National Portrait Gallery, em Londres

A obra “Sheikh in Blue” foi escolhida entre 1.474 trabalhos inscritos no Herbert Smith Freehills Kramer Portrait Award 2026

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS