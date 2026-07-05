Pintor de retratos do RS é destaque na National Portrait Gallery, em Londres

Obra “Sheikh in Blue”, de Gustavo Schossler. Gustavo Schossler / Divulgação

O artista gaúcho Gustavo Schossler está brilhando na National Portrait Gallery, em Londres, no Reino Unido. Ele foi um dos selecionados (entre 1.474 inscrições de 63 países!) para a exposição organizada pelo prêmio Herbert Smith Freehills Kramer Portrait Award 2026.

A saber: é nada menos do que uma das mais importantes premiações internacionais dedicadas à pintura de retrato contemporânea, praticamente um Oscar.

Apenas 51 obras foram escolhidas para a mostra. E o mais impressionante é que é a segunda vez de Gustavo lá.

A obra Sheikh in Blue (veja acima) foi criada pelo porto-alegrense em 2025 e, além de figurar na exposição, ela foi escolhida pela instituição para ilustrar materiais oficiais de divulgação.

A imagem estampa a página do prêmio no site da National Portrait Gallery, a sinalização interna do museu e propagandas em estações de metrô londrinas.

A exibição fica em cartaz até o dia 7 de julho.

Em Caxias do Sul

Quer conhecer de perto o trabalho de Gustavo, mas não pode ir a Londres? Pois ele estreou no último sábado (4) a exposição Pessoas que Conheci, em Caxias do Sul, com uma série de retratos de sua lavra. É na Galeria Municipal de Arte e vai até 31 de julho.