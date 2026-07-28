Pela primeira vez em 50 anos de carreira, Olinda Allessandrini fará show com grupo de choro

Olinda e os parceiros de choro. Yasmin Silva / Divulgação

Pela primeira vez em mais de 50 anos de carreira, a pianista gaúcha Olinda Allessandrini — uma das mais brilhantes do Rio Grande do Sul — se apresentará ao lado de um grupo tradicional de chorinho. Será neste sábado (1º), no 5º Festival de Choro da Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula, com entrada franca (leia os detalhes no fim do texto).

Acompanhada pelo violão de Mathias 7 Cordas, o cavaquinho de Alexandre Susin e o pandeiro de Guilherme Sanches, ela interpretará obras de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Marcelo Tupinambá, três nomes fundamentais da música brasileira.

Durante a apresentação, Olinda, que é também professora (formou gerações de pianistas!), promete compartilhar histórias e curiosidades do repertório que percorre o final do século 19 e início do século 20. É uma fusão entre influências africanas e europeias que ajudaram a moldar gêneros como o choro, o maxixe, a valsa e o tango brasileiro, em um tributo à identidade musical do país.

Ela conta que esse universo sonoro entrou na sua vida de "mansinho" e acabou tocando seu coração — e suas mãos de virtuose.

Festival

Aberto ao público, o 5º Festival de Choro da Serra Gaúcha reunirá shows e oficinas na Sociedade Cruzeiro, em São Chico, celebrando um dos gêneros mais importantes da música brasileira, reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O evento vai das 10h às 21h de sábado (1º).

Olinda será uma das protagonistas da programação que, neste ano, fará homenagem às mulheres que constroem e renovam a música de choro.

Além dela, participarão do festival a cantora e educadora paulista Ana Malta, acompanhada pelo pianista paraguaio Oscar Aldama, e a cantora Uyara Camargo, ao lado do grupo caxiense Descendo a Serra.

O choro de Olinda

O espetáculo foi idealizado por Carlos Branco, um dos maiores produtores culturais do país, em parceria com o músico Mathias 7 Cordas, que também atua na produção de grandes festivais.

E a boa notícia é que, depois de estrear em São Chico, Olinda e os parceiros musicais farão show em Porto Alegre. Será no dia 13 de outubro, no Teatro Simões Lopes Neto.

Os projetos são realizados pela Branco Produções e pela Som Brasil Produtora, empresas que também assinam outros importantes festivais no Estado, entre eles o Cambará Jazz Festival. O festival tem patrocínio da prefeitura de São Francisco de Paula.

Programe-se

Com o chorinho na alma e nas mãos. Yasmin Silva / Divulgação

O quê: 5º Festival de Choro da Serra Gaúcha

5º Festival de Choro da Serra Gaúcha Quando: dia 1º de agosto, sábado, das 10h às 21h

dia 1º de agosto, sábado, das 10h às 21h Onde: Sociedade Cruzeiro (Rua Dr. Frederico Tedesco, 312) em São Francisco de Paula

Sociedade Cruzeiro (Rua Dr. Frederico Tedesco, 312) em São Francisco de Paula Quanto: entrada gratuita

Show de Olinda Allessandrini e Grupo de Choro na Capital

Será no dia 13 de outubro, terça-feira, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher