Pegada contemporânea e promessa de preço justo: como será a Grani Trattoria em Porto Alegre

Vem aí uma nova marca voltada à cozinha italiana em Porto Alegre, com a promessa de preço justo, ambiente descontraído e alta qualidade. É a Grani Trattoria, que será inaugurada no fim de julho no bairro Rio Branco.

A novidade é um desdobramento de uma das pizzarias de maior sucesso da cidade, a Grani, na mesma quadra, tocada pelo casal Igor Henrique Rodrigues Gonçalves e Aline Kropidlofscky.

Com média de 12 mil clientes e 14 mil pizzas por mês, o local ficou pequeno para o apetite da clientela (1,6 tonelada mensal de farinha italiana!), formada por gente de todas as idades. Igor conta que chegou a pensar em ampliar o negócio e abrir um delivery para atender à crescente demanda, mas, ao ver o novo ponto na Rua Miguel Tostes, nº 545, mudou de ideia.

— É fenomenal. Primeiro, tinha só uma parte do imóvel à disposição. Depois, o proprietário me procurou para oferecer um espaço maior no terreno, uma segunda casa. Quando visitei o local, que soma 310 metros quadrados, foi instantâneo: eu vi uma trattoria ali. Foi uma coisa de louco — conta o porto-alegrense, que em 2025 passou 72 dias fazendo uma imersão gastronômica nas cozinhas italianas de São Paulo em busca de referências.

Aos poucos, o sonho virou realidade, com investimento próprio de R$ 1,5 milhão e a chegada do chef João Pedro Vargas de Lima. As obras estão 95% concluídas.

Com execução da CASA Projetos (a mesma de restaurantes como Tuyo, Zanza e Basta, na Capital) e arquitetura do escritório Bruta (do restaurante Fogo, também em Porto Alegre), a trattoria terá oliveiras no pátio, luz baixa, brasas à vista (no forno a lenha e na churrasqueira espanhola), bar e uma pegada contemporânea.

Em vez de reproduzir o modelo clássico das cantinas, a casa terá um visual moderno, com massas frescas produzidas diariamente, ingredientes da Itália (de origem controlada) e gasto médio estimado em torno de R$ 90 por pessoa.

— Vai ser um lugar divertido e ao mesmo tempo refinado, com porta na calçada e preços honestos. Chegamos à conclusão de que os restaurantes italianos de Porto Alegre estão muito caros. A gente acredita que dá para fazer diferente sem perder a qualidade — resume o empresário.

Números

O espaço terá capacidade para 90 clientes e geração de 25 novos empregos diretos — elevando a equipe para 61 colaboradores.