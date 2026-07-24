Parque à beira do Guaíba inaugura quadras de vôlei de areia, beach tênis e futevôlei

O novo espaço conta com três quadras de areia. Parque Harmonia / Divulgação

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre, inaugura um novo atrativo neste sábado (25): o Harmonia Beach Sports.

É um conjunto de três quadras de areia multiuso para a prática de vôlei, futebol de areia e beach tênis.

Para marcar a abertura oficial do novo espaço, haverá programação musical gratuita ao longo do fim de semana com o projeto Parque em Cena e o Rocking POA (leia os detalhes abaixo).

Como usar

O Harmonia Beach Sports vai funcionar de terça a domingo, das 8h às 22h. As quadras poderão ser utilizadas mediante agendamento online (é só clicar aqui).

Até o dia 1º de setembro, o uso será gratuito, com reserva prévia. Após esse período, os valores serão divulgados no perfil oficial das quadras (@harmoniabs).

O Parque Harmonia oferece acessibilidade, banheiros, estacionamento, churrasqueiras, área pet-friendly, pontos de água potável e segurança, em meio a amplas áreas verdes e espaços de convivência.

Os shows

A trilha sonora do sábado (25) será do projeto Parque em Cena, que abre sua programação com Gabriel De Bem e Banda. A apresentação será das 15h30min às 16h30min, na Praça Harmonia.

No domingo (26), a programação cultural terá a 2ª edição Rocking POA. Das 12h às 21h, com entrada livre e gratuita, serão nove horas de música ao vivo e experiências interativas. A principal novidade desta edição é o trio elétrico que será palco para apresentações dos clássicos do rock.

A programação começa com o DJ Robert Abel, seguido de uma oficina de musicalização voltada a crianças e jovens. Ao longo da tarde, sobem ao palco a Banda Vinil, com repertório voltado à família, e o Rock Karaokê Club, que convida o público a cantar acompanhado por músicos profissionais. O encerramento fica por conta da banda Rock de Apartamento, com sucessos nacionais.

A estrutura gastronômica terá operações como Mark Hamburgueria, Edu_, Bonfa, Biergarten da Tupiniquim, Produtores Gaúchos Unidos, Quindinlândia, Frutos de Goiás e Doca – 3 Corações.