Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

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Notícia

Para marcar 40 anos, malharia da Serra recria blusão vintage com apenas mil peças numeradas

Modelo clássico criado nos anos 1990 foi, por anos, um dos maiores sucessos da empresa

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