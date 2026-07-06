Para marcar 40 anos, malharia da Serra recria blusão vintage com apenas mil peças numeradas

Para marcar 40 anos, a Biamar, tradicional malharia de Farroupilha, na Serra, lançou uma edição comemorativa limitada — apenas mil peças numeradas — de um modelo que fez história.

Criada originalmente no final da década de 1990, a blusa clássica (veja as imagens) se tornou um dos maiores sucessos da marca e ajudou a consolidar sua presença no mercado em um momento decisivo de crescimento.

Na nova versão, cada exemplar recebe um selo comemorativo em couro destacando os 40 anos e a numeração individual. A ideia é transformar a edição em um registro único, de caráter exclusivo e colecionável.

Fio pluma

A nova versão incorpora gola removível, cores atualizadas em tons amarelo e marrom e o fio pluma, desenvolvido pela Biamar.

Além da importância comercial, o modelo carrega uma memória afetiva para a família fundadora. Presença constante no guarda-roupa de Nonna Maria, mãe dos fundadores Devilda Marmentini Biazoli e Itacir Ari Marmentini, a criação se tornou uma lembrança carinhosa que marcou gerações da família. Com o movimento, a Biamar também presta uma homenagem às suas origens.

Ao trazer esse clássico, resgatamos também um capítulo importante da nossa história. Ela marcou um momento de crescimento da marca e carrega valores que continuam presentes no nosso trabalho até hoje. Esta edição comemorativa é uma forma de homenagear as pessoas que construíram essa trajetória e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro. SU BIAZOLI Diretora de Criatividade e Comunicação da Biamar

O lançamento já está disponível no site da empresa por R$ 804,90. Que tal?

Sobre a Biamar

Nascida no Rio Grande do Sul, a Biamar é resultado da união das famílias Biazoli e Marmentini. Surgiu em 1986 em Farroupilha, serra gaúcha.

É uma das principais produtoras de malhas do país, a partir da malharia retilínea (que usa máquinas de ponta para reproduzir peças tradicionalmente feitas de modo artesanal).