O renascer do Theatro Sete de Abril em Pelotas: acabou o silêncio no palco mais antigo do RS 

Foram 16 anos de interdição, mas agora isso faz parte do passado. Na próxima terça-feira, o Theatro Sete de Abril, mais antigo e tradicional palco do Rio Grande do Sul, voltará a brilhar em Pelotas. É uma baita notícia para a cena cultural gaúcha.

Inaugurado em 1834, o espaço abriu as portas mais de duas décadas antes do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Por quase dois séculos, foi testemunha das transformações na Região Sul, virou parte da identidade pelotense e recebeu grandes espetáculos que seguiam rumo a Buenos Aires e Montevidéu.

Com o passar dos anos, perdeu o viço de outrora e por pouco não veio abaixo. Em 2010, foi interditado pelo Ministério Público Federal, dando início a um longo e custoso processo de restauração, que, finalmente, chega ao fim.

— O Sete de Abril é um pedaço da nossa alma. Foi o primeiro prédio público da Praça Pedro Osório, ou seja: a cidade nasceu pela cultura. Agora, temos de manter aberto e funcionando — diz o prefeito Fernando Marroni.

Depois da festa de reabertura (leia abaixo), o diretor Alexandre Mattos Meireles prepara ampla programação, com base em quatro pilares fundamentais.

O primeiro deles é a formação de plateias, já que uma geração inteira cresceu sem conhecer o teatro. O segundo, é a ocupação artística (de nada adianta abrir sem utilizar). O terceiro, é a geração de trabalho e renda (arte não é perfumaria!) e, por fim e não menos importante, a manutenção preventiva.

Isso é fundamental para que o silêncio jamais retorne à casa de espetáculos que, por tanto tempo, ficou apartada do público.

É um momento hisórico e muito especial, porque estamos falando de um teatro tombado, de um patrimônio nacional. ALEXANDRE MATTOS MEIRELES Diretor do Theatro Sete de Abril

Reabertura

O Sete de Abril visto do palco. Tobias Bernardo / Divulgação

O teatro será reaberto na próxima terça-feira (7), com a festa começando na esplanada, às 18h, com a DJ Helô (figura icônica na cidade).

Depois, às 19h30min, haverá abertura das portas, descerramento de placa e, às 20h, a solenidade oficial.

Às 20h30min, o mais pelotense dos cantores, Vitor Ramil, fará um show especial, com a participação de Ian Ramil.

A programação seguirá nos dias seguintes, com apresentações de grupos como Tholl (cirque du soleil gaúcho, nascido em Pelotas), Balé Dicléa Ferreira de Souza, Orquestra Estudantil Municipal e Sociedade Pelotense Música pela Música.

No dia 18 de julho, está previsto show de Nei Lisboa.

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