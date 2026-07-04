Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Revitalização concluída
Notícia

O renascer do Theatro Sete de Abril em Pelotas: acabou o silêncio no palco mais antigo do RS 

Após 16 anos fechado, o tradicional palco gaúcho será reinaugurado na próxima terça-feira (7)

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