O que significa e como surgiu a instalação artística na Praça ao lado do Capitólio, em Porto Alegre

A Praça Daltro Filho, em frente à Cinemateca Capitólio, no centro de Porto Alegre, recebeu a primeira intervenção urbana permanente da Design Week POA. Batizada de Foco, a estrutura foi concebida pelo designer Felipe Leme a partir de um processo de pesquisa e escuta comunitária.

Com curadoria do arquiteto Lorenzo Fantoni, a obra ocupa a área onde antes existia um cipreste que, por décadas, marcou identidade e a paisagem local. A proposta nasceu de encontros com a Associação Amigos da Praça Daltro Filho e frequentadores do espaço.

— A gente encontrou uma situação muito específica lá. Havia um vazio, deixado pela queda do cipreste, mas também uma memória associada ao lugar — conta Camila Farina, líder do evento.

Viabilizada por meio do programa Centro+, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, a intervenção reúne diferentes funções em uma única estrutura. O mobiliário multifuncional foi concebido para acolher usos diversos, da permanência ao encontro, passando pela brincadeira e pela interação cotidiana.

— Quando a Design Week apresentou essa proposta, vimos a oportunidade de deixar um legado permanente para a cidade. É esse tipo de parceria que queremos estimular: iniciativas que unem criatividade, qualificação do espaço urbano e pertencimento — afirma o secretário de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer.

A escolha da praça também está ligada à presença da Cinemateca Capitólio. O equipamento cultural inspirou o conceito do projeto, que incorpora referências ao universo do cinema e da fotografia.

Uma das inspirações do designer para conceber a estrutura foi a fita de filme fotográfico, uma referência ao cinema e à memória.