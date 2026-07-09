O que é a "pizza branca"? Receita romana ganha versão sazonal em pizzaria premiada de Porto Alegre

Para marcar o Dia Mundial da Pizza, celebrado nesta sexta-feira (10), a Grani — pizzaria de Porto Alegre que desde abril integra o ranking latino-americano do Guide to the Best Pizzerias in the World — vai lançar uma versão sazonal da famosa "pizza bianca".

Mas que pizza é essa?

Originária de Roma, na Itália, a iguaria tem esse nome porque é preparada sem molho de tomate. Na maioria das vezes, a massa é coberta apenas com azeite, queijo e ervas (daí a cor "branca"). Em alguns casos, a cobertura leva ainda batatas ou carnes curadas e, não raro, é finalizada com folhas verdes e outros ingredientes frescos. É uma boa pedida para quem busca algo mais leve e quer fugir do tradicional.

Na capital gaúcha, a receita vai ficar apenas um mês no menu, por conta da sazonalidade de um dos ingredientes escolhidos. Batizada de Il Boscaiolo, a versão criada pelo empresário Igor Henrique Rodrigues Gonçalves em parceria com o chef João Pedro Vargas de Lima tem apenas quatro componentes.

A cobertura leva fonduta (tipo de creme) feita com o autêntico Parmigiano Reggiano DOP (Denominação de Origem Protegida), além de cogumelo porcini fresco em cubos (a colheita se restringe a essa época do ano), pancetta (barriga do porco) curada na crosta de pimenta e brotos verdes.

Produzido na Itália com regras rígidas de qualidade, o Parmigiano Reggiano é considerado um dos queijos mais emblemáticos da gastronomia italiana.

E por que Il Boscaiolo? O nome da nova pizza remete, em italiano, a "lenhador", uma referência ao universo das florestas, onde o porcini (valorizado pelo aroma intenso e pelo sabor pronunciado) é tradicionalmente encontrado.

Queríamos criar uma pizza branca que representasse a sazonalidade e valorizasse ingredientes clássicos da gastronomia italiana. O porcini combina perfeitamente com a fonduta de Parmigiano Reggiano e a pancetta. É uma receita que foge do lugar-comum. IGOR HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES Proprietário

A novidade estará disponível a partir desta sexta-feira (10) no salão por R$ 79 e marca o início da colaboração entre Igor e João Pedro. A dupla trabalha no desenvolvimento da futura Grani Trattoria, a próxima novidade do grupo.

Serviço

A Grani Pizza fica na Rua Cabral, 384, bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O telefone para contato é (51) 3407-1902. Para ver o menu, acesse grani.com.br