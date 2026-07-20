"O Beira-Rio é um grande ecossistema, não é só futebol", diz Paulo Pinheiro no Paralelas

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

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