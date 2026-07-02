"O Amor que não ousa dizer seu nome": espetáculo LGBT celebra 25 anos de carreira do presidente da Companhia de Ópera do RS

Certa vez, o tenor Flávio Leite, fundador e presidente da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), ouviu um conselho: deveria garimpar ouro na própria história. Pode parecer óbvio, mas nem sempre é assim. Ser quem se é (e saber tirar proveito disso) é o que nos diferencia na multidão, é o que nos faz únicos.

É por isso que, para marcar os 25 anos de carreira, o cantor lírico decidiu criar um espetáculo inédito — com única apresentação na próxima terça-feira (7), de graça, em Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto) — com repertório 100% assinado por compositores gays.

Na lista, entram desde sonetos de Michelangelo musicados por Benjamin Britten (1913 - 1976) até o clássico da Broadway West Side Story, de Leonard Bernstein (1918 - 1990). Além dos dois, há canções de Francis Poulenc (1899 - 1963), Samuel Barber (1910 - 1981), Carlos Guastavino (1912 - 2000) e Reynaldo Hahn (1874 - 1947).

— É um legado monumental, com histórias de amor veladas nas entrelinhas das partituras e óperas modernas e contemporâneas que celebram a diversidade. Entendi que era hora de levar algo isso ao palco, porque isso também é parte da minha própria história — diz Flávio, casado há 25 anos com um homem.

Assim nasceu O Amor que não ousa dizer seu nome, título inspirado na célebre citação do escritor irlandês Oscar Wilde, outro grande nome homoafetivo nas artes.

Com direção da premiada Camila Bauer (melhor diretora do Brasil no Prêmio Shell), a montagem terá Patrick Menuzzi ao piano e participações especialíssimas do bailarino Maurício Miranda, da drag queen Cassandra Calabouço (vivida por Nilton Gaffrée Jr.) e da performer Fayola Ferreira, com iluminação de Anne Plein.

Detalhe: todos os artistas envolvidos fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+.

Serão 50 minutos de espetáculo, apostando na a arte como combustível para suscitar a reflexão e defender o "direito de ser".

Serviço

O elenco de "O Amor que não ousa dizer seu nome". Vitoria Proença / Divulgação

O quê: Terça Lírica Especial – O Amor que não ousa dizer seu nome

Terça Lírica Especial – O Amor que não ousa dizer seu nome Quando: 7 de julho, terça-feira, às 19h

7 de julho, terça-feira, às 19h Onde: no auditório do Palácio da Justiça, que fica na Praça Marechal Deodoro (a Praça da Matriz), nº 55, no Centro Histórico, Porto Alegre

no auditório do Palácio da Justiça, que fica na Praça Marechal Deodoro (a Praça da Matriz), nº 55, no Centro Histórico, Porto Alegre Quanto: entrada Franca