Nova experiência no Café da Catedral: por valor fixo, você pede o que quiser em duas horas

O Café da Catedral, nos jardins da Catedral Metropolitana, junto à Praça da Matriz, em Porto Alegre, tem novidades.
Alçado à categoria de destino turístico na Capital, o espaço passa a operar de terça a domingo, das 11h às 20h (um dia a mais e horário ampliado) e lança o Sabores da Catedral.
A experiência funciona assim: você paga um valor fixo e, por duas horas, pode escolher o que quiser no menu do chef Matheus Monteiro. Não há limite: dá para pedir quantos itens desejar, todos preparados na hora.
Entre as opções estão receitas como o steak tartare defumado, a burrata tostada, o carpaccio de picanha defumado, o croissant Milano, a tábua de curadoria regional e o toast de parma, brie e compota de pêssegos.
Nas sobremesas, o cardápio vai desde a já famosa torta Catedral até a cheesecake de frutas vermelhas, passando pelo bolo de Limoncello e brigadeiro de butiá, entre outras receitas.
A modalidade custa R$ 169 por pessoa ou R$ 129 por pessoa para grupos de duas pessoas ou mais até o final de julho. As bebidas são cobradas à parte.
A ampliação do funcionamento acompanha uma mudança na forma de ocupar o espaço. A intenção é incentivar permanências mais longas nos jardins da Catedral.
Serviço
Café da Catedral
Praça da Matriz – Jardins da Catedral Metropolitana de Porto Alegre
Funcionamento
- Terça a domingo, das 11h às 20h
- Sempre que não houver eventos no Salão Nobre da Catedral Metropolitana
"Sabores da Catedral" - especial férias de julho
- Até duas horas de permanência
- R$ 169 por pessoa
- R$ 129 por pessoa para grupos de duas pessoas ou mais
- Livre escolha entre os itens do cardápio
- Pratos preparados na hora
- Bebidas cobradas à parte
Mais informações em www.instagram.com/cafedacatedral/