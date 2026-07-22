Nova experiência no Café da Catedral: por valor fixo, você pede o que quiser em duas horas

Além da boa comida, espaço funciona nos belos jardins da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Lisa Roos / Divulgação

O Café da Catedral, nos jardins da Catedral Metropolitana, junto à Praça da Matriz, em Porto Alegre, tem novidades.

Alçado à categoria de destino turístico na Capital, o espaço passa a operar de terça a domingo, das 11h às 20h (um dia a mais e horário ampliado) e lança o Sabores da Catedral.

A experiência funciona assim: você paga um valor fixo e, por duas horas, pode escolher o que quiser no menu do chef Matheus Monteiro. Não há limite: dá para pedir quantos itens desejar, todos preparados na hora.

Entre as opções estão receitas como o steak tartare defumado, a burrata tostada, o carpaccio de picanha defumado, o croissant Milano, a tábua de curadoria regional e o toast de parma, brie e compota de pêssegos.

Nas sobremesas, o cardápio vai desde a já famosa torta Catedral até a cheesecake de frutas vermelhas, passando pelo bolo de Limoncello e brigadeiro de butiá, entre outras receitas.

A modalidade custa R$ 169 por pessoa ou R$ 129 por pessoa para grupos de duas pessoas ou mais até o final de julho. As bebidas são cobradas à parte.

A ampliação do funcionamento acompanha uma mudança na forma de ocupar o espaço. A intenção é incentivar permanências mais longas nos jardins da Catedral.

Serviço

As delícias do menu do chef Matheus Monteiro em detalhe. Lisa Roos / Divulgação

Café da Catedral

Praça da Matriz – Jardins da Catedral Metropolitana de Porto Alegre

Funcionamento

Terça a domingo, das 11h às 20h

Sempre que não houver eventos no Salão Nobre da Catedral Metropolitana

"Sabores da Catedral" - especial férias de julho

Até duas horas de permanência

R$ 169 por pessoa

R$ 129 por pessoa para grupos de duas pessoas ou mais

Livre escolha entre os itens do cardápio

Pratos preparados na hora

Bebidas cobradas à parte