Nova edição do Chisme Festival terá artistas de sete países no Jockey Club do RS

Agora é oficial: foi lançada na noite desta terça-feira (7), no Espaço 373, em Porto Alegre, a programação do Chisme Festival, que voltará a ocupar o Jockey Club do Rio Grande do Sul em 28 de novembro (leia sobre os ingressos, já à venda, no fim do texto).

Na terceira edição, o evento terá 18 atrações de sete países, com ritmos que vão da milonga à música eletrônica, cruzando fronteiras entre Brasil, Uruguai, Argentina e além.

— O Sul não foi construído no isolamento. Foi moldado por travessias, misturas e contaminações culturais — diz João Castiel, um dos idealizadores do festival e diretor de negócios e inteligência da Gana&Voga, à frente da iniciativa.

A seleção de atrações é a tradução exata dessa característica.

Entre os destaques da festa — que aposta no "pampacore" para evidenciar a dimensão latino-americana da estética gaúcha — , estão o uruguaio Daniel Drexler (irmão de Jorge Drexler, estreando novo álbum no Chisme), a Rueda de Candombe (ritmo afro-uruguaio declarado patrimônio da humanidade pela Unesco), a argentina Juana Aguirre (que renovou o folk e o indie) e Los Pibes Chorros, grupo emblemático da cumbia villera argentina dos anos 2000, voz das periferias de Buenos Aires.

Representando os gaúchos, não podiam faltar eles: Kleiton & Kledir e Renato Borghetti. A lista conta ainda com Valéria Barcellos, com seu show Missioneira, entre outros convidados especialíssimos (veja todos os nomes abaixo).

Queremos mostrar que a estética gaúcha, quando viva, sempre foi maior do que uma identidade fechada. Ela é fronteiriça, intensa, melancólica, excessiva, romântica. Ela é, desde a origem, latina. GIOVANI BONIN-BARBIERI Coidealizador do Chisme e diretor de experiência Gana&Voga

Serviço

O quê: 3º Chisme Festival - Que nunca muera el folclore

Quando: dia 28 de novembro, sábado, a partir das 14h

Onde: no Jockey Club do Rio Grande do Sul (Av. Diário de Notícias, 750 - Cristal - Porto Alegre)

Atrações confirmadas

Aterciopelados (Colômbia)

Los Pibes Chorros (Argentina)

Kleiton e Kledir (RS)

Amaro Freitas (Brasil)

Rosa Pistola (México)

Rueda de Candombe (Uruguai)

Borghetti Trio (RS)

Piolinda Marcela (Colômbia)

Juana Aguirre (Argentina)

Valéria Barcellos (RS)

Daniel Drexler (Uruguai)

Mitú (Colômbia)

Roda de Milonga (RS)

Rosa Nika (RS)

DJ Arú (RS)

Lambada da Serpente (RS)

Programação paralela

Além dos 15 shows no Jockey Club, o Chisme ainda realizará três eventos que vão funcionar como uma espécie de aquecimento para o festival, em locais que ainda serão revelados.

No dia 12 de setembro, o festival promove uma festa eletrônica em parceria com o Torra Sessions, trazendo DJ Babatr, um dos principais expoentes da cena clubber alternativa da Venezuela, que mistura dembow, reggaeton e batidas experimentais numa sonoridade crua e urbana.

Depois, no dia 5 de novembro, junto do festival Mucho!, o Chisme apresenta o show da banda Los Mirlos, lenda viva da cumbia amazônica peruana, com mais de cinco décadas de estrada e clássicos psicodélicos da selva. Mais detalhes revelados em breve.

Babatr (Venezuela) - 12 de setembro, em local a ser revelado

12 de setembro, em local a ser revelado Los Mirlos (Peru) - 5 de novembro, em local a ser revelado

Ingressos

À venda para o festival pelo site tri.rs.

Lote 1 - R$ 120 (inteiro) e R$ 60 (meia-entrada)

Lote 2 - R$ 150 (inteiro) e R$ 75 (meia-entrada)

Lote 3 - R$ 180 (inteiro) e R$ 90 (meia-entrada)

Patrocínio: Heineken, Banrisul e Elev

Apoio institucional: Consulado Geral do Uruguai em Porto Alegre

Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura