Nova edição do Chisme Festival terá artistas de sete países no Jockey Club do RS

Agora é oficial: foi lançada na noite desta terça-feira (7), no Espaço 373, em Porto Alegre, a programação do Chisme Festival, que voltará a ocupar o Jockey Club do Rio Grande do Sul em 28 de novembro (leia sobre os ingressos, já à venda, no fim do texto).
Na terceira edição, o evento terá 18 atrações de sete países, com ritmos que vão da milonga à música eletrônica, cruzando fronteiras entre Brasil, Uruguai, Argentina e além.
— O Sul não foi construído no isolamento. Foi moldado por travessias, misturas e contaminações culturais — diz João Castiel, um dos idealizadores do festival e diretor de negócios e inteligência da Gana&Voga, à frente da iniciativa.
A seleção de atrações é a tradução exata dessa característica.
Entre os destaques da festa — que aposta no "pampacore" para evidenciar a dimensão latino-americana da estética gaúcha — , estão o uruguaio Daniel Drexler (irmão de Jorge Drexler, estreando novo álbum no Chisme), a Rueda de Candombe (ritmo afro-uruguaio declarado patrimônio da humanidade pela Unesco), a argentina Juana Aguirre (que renovou o folk e o indie) e Los Pibes Chorros, grupo emblemático da cumbia villera argentina dos anos 2000, voz das periferias de Buenos Aires.
Representando os gaúchos, não podiam faltar eles: Kleiton & Kledir e Renato Borghetti. A lista conta ainda com Valéria Barcellos, com seu show Missioneira, entre outros convidados especialíssimos (veja todos os nomes abaixo).
Queremos mostrar que a estética gaúcha, quando viva, sempre foi maior do que uma identidade fechada. Ela é fronteiriça, intensa, melancólica, excessiva, romântica. Ela é, desde a origem, latina.
GIOVANI BONIN-BARBIERI
Coidealizador do Chisme e diretor de experiência Gana&Voga
Serviço
O quê: 3º Chisme Festival - Que nunca muera el folclore
Quando: dia 28 de novembro, sábado, a partir das 14h
Onde: no Jockey Club do Rio Grande do Sul (Av. Diário de Notícias, 750 - Cristal - Porto Alegre)
Atrações confirmadas
- Aterciopelados (Colômbia)
- Los Pibes Chorros (Argentina)
- Kleiton e Kledir (RS)
- Amaro Freitas (Brasil)
- Rosa Pistola (México)
- Rueda de Candombe (Uruguai)
- Borghetti Trio (RS)
- Piolinda Marcela (Colômbia)
- Juana Aguirre (Argentina)
- Valéria Barcellos (RS)
- Daniel Drexler (Uruguai)
- Mitú (Colômbia)
- Roda de Milonga (RS)
- Rosa Nika (RS)
- DJ Arú (RS)
- Lambada da Serpente (RS)
Programação paralela
Além dos 15 shows no Jockey Club, o Chisme ainda realizará três eventos que vão funcionar como uma espécie de aquecimento para o festival, em locais que ainda serão revelados.
No dia 12 de setembro, o festival promove uma festa eletrônica em parceria com o Torra Sessions, trazendo DJ Babatr, um dos principais expoentes da cena clubber alternativa da Venezuela, que mistura dembow, reggaeton e batidas experimentais numa sonoridade crua e urbana.
Depois, no dia 5 de novembro, junto do festival Mucho!, o Chisme apresenta o show da banda Los Mirlos, lenda viva da cumbia amazônica peruana, com mais de cinco décadas de estrada e clássicos psicodélicos da selva. Mais detalhes revelados em breve.
- Babatr (Venezuela) - 12 de setembro, em local a ser revelado
- Los Mirlos (Peru) - 5 de novembro, em local a ser revelado
Ingressos
À venda para o festival pelo site tri.rs.
- Lote 1 - R$ 120 (inteiro) e R$ 60 (meia-entrada)
- Lote 2 - R$ 150 (inteiro) e R$ 75 (meia-entrada)
- Lote 3 - R$ 180 (inteiro) e R$ 90 (meia-entrada)
Patrocínio: Heineken, Banrisul e Elev
Apoio institucional: Consulado Geral do Uruguai em Porto Alegre
Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura
Realização: Gana&Voga