Noite dos Museus terá corrida noturna com largada em horário inédito em Porto Alegre

Depois do sucesso da edição passada, com 5 mil participantes, a Noite Run — corrida noturna da Noite dos Museus — vai voltar este ano, com novidades.

Dessa vez, atendendo a pedidos dos corredores, a atividade será realizada mais tarde, com largada às 23h59min do dia 28 de novembro, para que os competidores também possam aproveitar a visitação aos espaços culturais das 18h à meia-noite (veja os detalhes sobre inscrições no fim do texto).

Será a primeira corrida do evento com largada nesse horário na Capital — já houve caso semelhante, com a Corrida Noturna do Dia do Desafio 2017 do Sesc em Porto Alegre, que teve largada à 0h1min. E mais: além de poder conferir os museus iluminados durante o percurso, os participantes serão surpreendidos com intervenções ao longo do trajeto.

Assim como na edição passada, a prova terá como ponto de partida a Avenida Borges de Medeiros, na esquina com a Rua Sete de Setembro, e percorrerá o Centro Histórico, passando por edifícios emblemáticos, praças e monumentos importantes da Capital.

A expectativa é que cerca de 5 mil participantes voltem a tomar as ruas, em percursos de quatro e oito quilômetros que podem ser concluídos em até 80 minutos.

A largada será justamente em um dos principais pontos do evento, tendo de um lado o icônico Mercado Público e, do outro, a Praça Montevidéu, em frente ao Museu de Arte do Paço (MAPA). O trajeto incluirá passagens por pontos turísticos como a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, na famosa "Supercuia".

Destaque

Outro destaque desta edição é que as camisetas e as medalhas da corrida estão sendo desenvolvidas pela equipe da Agência Escala, em parceria com Bruno Schilling, artista visual, muralista e designer nascido em Novo Hamburgo, que tem se destacado por projetos que transitam entre a arte urbana, o design e a arquitetura.

O kit da edição passada praticamente se transformou em item de coleção entre os corredores de rua, e a proposta é repetir isso no um ano que marca também a chegada da décima edição do Noite dos Museus.

A corrida segue as regras da World Athletics e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e será disputada nas categorias masculina e feminina.

Para participar do percurso de quatro quilômetros, é necessário ter no mínimo 14 anos e, para o de oito, no mínimo 16 anos completos até o dia da prova. Menores de 18 anos só podem participar com autorização de um responsável legal.

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Sobre os 10 anos do Noite dos Museus

O Noite dos Museus nasceu em 2016 para aproximar o público das instituições culturais de Porto Alegre e incentivar a visita às exposições e aos espaços de arte. Desde então, o projeto realiza eventos anuais na capital gaúcha, com público crescente a cada evento. Só em 2025, a organização estima ter reunido mais de 250 mil pessoas, ultrapassando a marca de 1 milhão de participantes nos últimos nove anos.

Em 2026, o projeto prepara mais um evento especial, desta vez para celebrar sua primeira década. Com o tema “Derrubando Muros - Construindo acessos”, a 10ª Noite dos Museus lembra que o evento derruba as barreiras que podem afastar as pessoas de espaços que deveriam ser de todos.

Serão dezenas de prédios culturais abertos para visitação no dia 28 de novembro, das 18h até a meia-noite, e diversas apresentações artísticas realizadas dentro das instituições e em diferentes palcos espalhados pela cidade, tudo gratuitamente. A programação completa será anunciada em breve.

O Noite dos Museus 2026 conta com financiamento via Lei Rouanet e Lei de Incentivo à Cultura (LIC), planejamento e produção da Rompecabezas e realização do Instituto Noite dos Museus e do Ministério da Cultura.

Serviço

O quê: Noite Run

Quando: 28 de novembro, sábado, com largada às 23h59min na Av. Borges de Medeiros, esquina com a Rua Sete de Setembro, em Porto Alegre, e encerramento à 1h30min do dia 29 de novembro, com premiação na Praça da Alfândega

Inscrições: pelo site www.nexteventosbrasil.com, onde também é possível conferir o regulamento completo.

1º Lote: R$ 130

2º Lote: R$ 150

3º Lote: R$ 180