Nhoque que encantou apresentadora Angélica volta a menu de restaurante em Porto Alegre

O nhoque gaúcho que encantou a apresentadora Angélica e ganhou projeção nacional no programa Estrelas, em 2017, na TV Globo, está de volta a Porto Alegre.

Com receita preservada por três gerações da família do chef Carlos Kristensen, a iguaria será servida a partir desta quarta-feira (29), Dia do Nhoque, no restaurante UM Bar&Cozinha, casa do chef no bairro Mont’Serrat (leia abaixo os detalhes do menu e a receita completa).

O prato será apresentado em diferentes versões (com carne de panela, com camarões grelhados e com galinha ao molho de tomate) e seguirá no cardápio até o Dia dos Pais, 9 de agosto, em homenagem ao patriarca dos Kristensen, seu Armando, que completou 90 anos.

Uma das minhas lembranças de infância é ver meu pai fazendo nhoque na cozinha de casa. Servi-la no ano em que ele completa 90 anos é uma forma de homenageá-lo e de celebrar uma tradição que segue unindo nossa família até hoje. CARLOS KRISTENSEN Chef de cozinha

A receita foi ensinada por ele ao filho Carlos e preservada ao longo das décadas praticamente sem alterações. Em 2017, a história ganhou espaço na televisão, quando Armando, Carlos e sua filha Clara dividiram a bancada da cozinha ao lado de Angélica, apresentando ao público o tradicional prato.

Comida boa é isso: muito amor envolvido.

Para provar

Criador e criaturas. Carlos Kristensen / Arquivo Pessoal

Programação – Nhoque dos Kristensen

O restaurante UM Bar&Cozinha fica na Av. Mariland, 1.388, bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre.

Funciona às segundas-feiras das 18h às 23h; de terças a sextas das 11h às 14h e das 18h às 23h; aos sábados das 11h às 15h30min e das 18h às 23h; e aos domingos das 11h às 15h.

Confira datas, sabores e valores:

29 e 30 de julho (quarta e quinta-feira – jantar): nhoque & ragu de carne de panela – R$ 89

Nhoque artesanal, ragu de carne de panela preparado lentamente e queijo parmesão gaúcho

31 de julho e 1º de agosto (sexta e sábado – jantar): nhoque, camarões & fonduta de queijos – R$ 99

Nhoque artesanal, fonduta de queijos autorais gaúchos, camarões grelhados e farofa crocante de chorizo.

2 de agosto (domingo – almoço): nhoque & ragu de carne de panela – R$ 89

3 a 6 de agosto (segunda a quinta-feira – jantar): nhoque & ragu de carne de panela – R$ 89

7 e 8 de agosto (sexta e sábado – jantar): nhoque, camarões & fonduta de queijos – R$ 99

9 de agosto (domingo – Dia dos Pais, almoço): o nhoque do Armando – R$ 178 (serve duas pessoas)

Nhoque artesanal com galinha ao molho de tomate, receita que há décadas reúne a família Kristensen ao redor da mesa

Todos os pratos da programação também estarão disponíveis por delivery durante o período da ação.

A receita

A família no antigo programa da Angélica. Carlos Kristensen / Arquivo Pessoal

Para rever o programa em que Angélica esteve em Porto Alegre e aprender a receita na TV, basta acessar o Globoplay, clicando aqui.

Nhoque dos Kristensen

Ingredientes do nhoque

1 kg de batata

1 colher (sopa) de sal

2 gemas

70 g de manteiga derretida

100 g de queijo parmesão ralado fino

150 g de farinha de trigo

Noz-moscada ralada (a gosto)

Pimenta-do-reino moída (a gosto)

Modo de preparo do nhoque

Cozinhe as batatas no vapor. Esprema-as ainda quentes e espalhe em uma forma para esfriar. Misture as gemas com a manteiga e distribua sobre a batata. Acrescente o sal, o parmesão, a noz-moscada e a pimenta. Adicione a farinha aos poucos, apenas o suficiente para dar liga, misturando delicadamente até formar uma massa homogênea. Sobre uma superfície enfarinhada, faça rolos finos com a massa e corte em pequenos pedaços. Polvilhe farinha para evitar que grudem. Cozinhe em água fervente, retirando os nhoques com uma escumadeira assim que subirem à superfície.

Molho de Frango

Ingredientes do molho

1 cebola grande

2 dentes de alho

700 g de sobrecoxa de frango sem osso e sem pele

1 kg de tomate picado

3 folhas de louro

1/2 maço de manjericão

Pimenta vermelha (a gosto)

Noz-moscada moída (a gosto)

Sal (a gosto)

Modo de preparo do molho