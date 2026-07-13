Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Olhos turvos, poesia viva
Notícia

“Não me deixo abater”: poeta Luiz Coronel lança livro sobre cegueira 

Obra será autografada após show gratuito no Teatro Renascença, nesta quinta-feira (16), dia do aniversário de 88 anos do autor, com entrada franca

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