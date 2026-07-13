“Não me deixo abater”: poeta Luiz Coronel lança livro sobre cegueira 

Luiz Coronel e o novo livro, que tem capa inspirada na obra "O Homem Cego", de Gustav Klimt. Pedro Manoel Osório / Divulgação

Resta um “vaga-lume” no olho esquerdo, com um ponto de luz a brilhar na retina. O resto é “uma grande cerração”.

Às vésperas de completar 88 anos, Luiz Coronel, poeta e escritor multipremiado, enxerga o mundo assim agora, mas não se deixa abater pela cegueira. Ele descobriu sofrer de glaucoma em janeiro deste ano.

Autor de alguns dos versos mais belos e emblemáticos do cancioneiro regional, Coronel segue fazendo poesia e prepara o lançamento de um novo livro, chamado, não por acaso, Testemunha Ocular (Editora AGE, 126 páginas). A novidade virá acompanhada de um show gratuito, com amigos e intérpretes ao lado do mestre no palco.

A festa será no dia do aniversário do poeta: nesta quinta-feira (16), às 19h30min, no Teatro Renascença (veja os detalhes no fim do texto).

Texto ditado

Pela primeira vez na longa e profícua carreira literária, Coronel não escreveu sua obra. Ditou.

Com a memória intocada e a fala bonita de quem sempre soube recitar, ele guardava as ideias na cabeça e falava em voz alta a Pedro Manoel Osório e Maiara Cardoso, encarregados de anotar. Assim nasceu Testemunha Ocular, dedicado à nova fase da vida.

— A cegueira não me abate. É uma prova que a vida está me dando. Vamos tocar em frente. Fosse eu homem de cimento, tapera hoje eu seria, mas brota a flor da alegria nos ramos do sofrimento — diz, falando e declamando, tudo junto e misturado, como sempre fez (para um homem que respira arte, não há limites).

Coronel conta ter visitado diferentes médicos em busca de cura. Todos foram “sempre muito afáveis”, mas não houve avanços. O escritor poderia ter se fechado. Poderia ter desistido da vida.

Nada disso. Coronel, não.

O homem não se entrega, e é com a poesia — agora mais épica e forte do que nunca — que limpa as feridas.

Versão em braile

Além de seguir produtivo, ele se uniu à Associação de Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul (Acergs) para dar sentido ao que vem fazendo.

A entidade vai distribuir, de graça, exemplares da nova edição na versão em braile (para os deficientes visuais que estiverem presentes ao lançamento).

Se vale prestigiar? Não tenho dúvida. Vá e se deixe levar pelas palavras de quem vê através delas. A poesia, afinal, nunca fez tanto sentido.

O espetáculo

O espetáculo Luiz Coronel Poeta e Compositor será um aquecimento para o 11º Festival de Inverno de Porto Alegre e contará com a participação vários artistas.

A apresentação terá início com recital com Deborah Finocchiaro e Risomá Cordeiro; na sequência, subirão ao palco Sérgio Rojas, Pirisca Grecco, Janaína Maia, Daniel Torres, Diogo Barcelos, Miguel Tejera e Alexandre Ólly interpretando as canções de sucesso que marcaram a trajetória do autor.

Sobre Luiz Coronel

Escritor, compositor e publicitário, Luiz Coronel tem mais de 90 obras publicadas entre livros de poesia, causos, literatura infantil e dicionários.

Foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2012 e recebeu importantes distinções no Brasil, na Espanha e no México.

Entre os reconhecimentos, está o Prêmio Nacional de Poesia do MEC, conquistado em 1973 com a obra Mundaréu, e as principais premiações do RS.

Programe-se

A capa do livro, inspirada em Klimt. AGE / Divulgação

O quê: show Luiz Coronel Poeta e Compositor e lançamento do livro Testemunha Ocular, de Luiz Coronel (que dará autógrafos ao final)

show Luiz Coronel Poeta e Compositor e lançamento do livro Testemunha Ocular, de Luiz Coronel (que dará autógrafos ao final) Quando: 16 de julho de 2026, quinta-feira, às 19h30min, como aquecimento para o 11º Festival de Inverno de Porto Alegre (20 a 25 de julho de 2026)

16 de julho de 2026, quinta-feira, às 19h30min, como aquecimento para o 11º Festival de Inverno de Porto Alegre (20 a 25 de julho de 2026) Onde: Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307 – Porto Alegre)

Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307 – Porto Alegre) Quanto: entrada franca, sujeita à capacidade do local

entrada franca, sujeita à capacidade do local Classificação: livre

livre Acessibilidade: haverá distribuição gratuita de exemplar em braile aos deficientes visuais

Outras informações

O evento é uma realização da Secretaria da Cultura – prefeitura de Porto Alegre, com produção de Mecenas Editora e Editora AGE, apoio cultural de Panvel, Casa da Memória – Unimed Federação/RS e Boa Terapia – Psicologia Aplicada, além da Acergs (Associação Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul).

Festival de Inverno de Porto Alegre