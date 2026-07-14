“Na hora, chamei o pescador”, diz chef gaúcho sobre peixe típico de Portugal pescado em Santa Catarina

Pescado identificado como cantarilho é uma iguaria na cozinha portguesa e pode chegar a 40 euros o quilo. Vini Costa / Divulgação

A postagem da foto de um peixe avermelhado, feita por um pescador de Santa Catarina nas redes sociais, chamou a atenção de um chef de cozinha de Porto Alegre — e mudou o menu do novo restaurante liderado por ele.

Ao compartilhar a imagem, o autor da fotografia contou ter pescado exemplares do tipo em alto mar, nas águas profundas do litoral catarinense. Ele perguntou aos seguidores se alguém conhecia a espécie, que até então não havia capturado.

— Na hora, chamei o pescador e fechei negócio. Era o cantarilho, muito consumido em Portugal, difícil de encontrar no sul do Brasil. É conhecido nos Açores como boca-negra, por causa da coloração escura na parte interna da boca. Tem carne branca, sabor delicado e baixo teor de gordura. É um achado. O pescador disse que foi a primeira vez que o peixe apareceu nas redes dele — conta Vini Costa.

O chef gaúcho diz conhecer bem a espécie, porque comandou, por dois anos, a gastronomia de um hotel de luxo na região de Beja, em território português (a Herdade da Malhadinha Nova Relais & Châteaux, com Estrela Verde Michelin).

No país ibérico, explica Vini, o cantarilho é um pescado bastante valorizado, podendo ultrapassar 40 euros por quilo. Ele habita fundos rochosos entre 200 metros e mil metros de profundidade (e muitas vezes é associado à presença de destroços submarinos).

No Brasil, aparece na região Nordeste, mas raramente chega às cozinhas profissionais de alta gastronomia. No Sul, é difícil encontrá-lo, embora não impossível.

Agora, enquanto durar o estoque vindo de Santa Catarina, o "vermelho" passa a integrar o menu confiança do INTMO, restaurante de alto padrão recém-inaugurado pelo chef Vini na Capital.

— Consegui 15 peixes que vão render em média 30 porções — avisa o cozinheiro.

O empreendimento abriu as portas no início de julho na Casa Vivá, no bairro Moinhos de Vento. São apenas 16 lugares e só funciona com reservas.

Os peixes vermelhos no detalhe. Vini Costa / Divulgação

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