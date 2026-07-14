“Na hora, chamei o pescador”, diz chef gaúcho sobre peixe típico de Portugal pescado em Santa Catarina

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Achado"
Notícia

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Cantarilho, também conhecido como boca-negra nos Açores, habita fundos rochosos entre 200 metros e mil metros de profundidade 

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