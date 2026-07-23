Na Flip, Câmara Rio-Grandense do Livro anuncia biblioteca infantojuvenil no centro de Porto Alegre

Notícia quentinha direto da Casa da Feira do Livro de Porto Alegre na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro: a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) anunciou a criação de uma nova biblioteca no centro da Capital.

Voltada ao público infantojuvenil, a estrutura ficará dentro do Clube do Comércio, na Rua dos Andradas, com vista para a Praça da Alfândega – palco da tradicional feira porto-alegrense.

É uma bela notícia.

O acervo de 8 mil livros, hoje armazenado no Espaço Força e Luz, será transferido ao local nos próximos meses. O objetivo é ampliar o acesso à literatura para crianças e adolescentes, de graça.

– A formação de leitores começa na infância. É nos primeiros anos de vida que a curiosidade, a imaginação e o hábito da leitura são despertados. Queremos que esse novo espaço seja um ambiente acolhedor, responsável por desenvolver uma relação duradoura com a literatura. Plantar essa semente desde cedo é essencial para formar cidadãos mais críticos, criativos e preparados para as próximas décadas – diz Roseni Siqueira Kohlmann, presidente da CRL.

A inauguração está prevista para o coquetel de abertura da 72ª Feira do Livro, no fim de outubro. Além de preservar e disponibilizar o acervo da entidade, o espaço receberá grupos de estudantes das redes pública e privada. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Qual será o nome da biblioteca? Quem será homenageado(a)? As apostas estão abertas.

Sobre a Câmara Rio-Grandense do Livro

Fundada em 1963, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) representa editores, livreiros, distribuidores e outros profissionais ligados ao setor editorial do Rio Grande do Sul.

A CRL tem a missão de fomentar e estimular a literatura, apoiar a formação de novos leitores, fortalecer a economia livreira no estado e contribuir com o desenvolvimento cultural da região.