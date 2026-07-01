Mary Terezinha receberá tributo de gaiteiras em São Gabriel, um ano após sua morte

A “Menina da Gaita”, Mary Terezinha, vai receber uma bela homenagem nesta quarta-feira (1º), em São Gabriel, na Fronteira Oeste, um ano após a sua morte.

Será no Conservatório Municipal de Música Iza Meyer, a partir das 19h, do jeito que ela gostava: com festa.

O evento gratuito contará com a apresentação de alunas do projeto Acordeon em Foco, que ensina música para estudantes da rede pública do município.

Eterna parceira de Teixeirinha, Mary foi uma precursora, em uma época na qual não era comum ver mulheres empunhando gaitas.

Mary morreu aos 79 anos, em 30 de junho de 2025.

Valorização da tradição

São Gabriel é berço de importantes artistas da música nativista e tem forte relação com a cultura gaúcha.

Neste ano, o tradicional festival Estância da Canção Gaúcha voltou oficialmente ao calendário de eventos do município, com mais de 500 canções inscritas.