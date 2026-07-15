Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Falocentrismo
Notícia

Livro satírico de autor gaúcho sobre homem cujo membro sexual "não para de crescer" é redescoberto

Publicado originalmente em 1957, "O Digno do Homem" será relançado nesta quinta-feira (16) em Porto Alegre por editora de São Paulo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS