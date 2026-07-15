Livro satírico de autor gaúcho sobre homem cujo membro sexual "não para de crescer" é redescoberto

Paulo Hecker Filho, o temido crítico literário gaúcho, falecido em 2005, escreveu a história em questão. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um livro satírico (e mais atual do que nunca) foi redescoberto e será relançado nesta quinta-feira (16), às 19h, em Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto), graças a um trabalho de arqueologia literária da Editora Ercolano, de São Paulo.

É O Digno do Homem, obra de 1957 do provocador (não há termo melhor para defini-lo) Paulo Hecker Filho, o "Terrível Hecker". Morto em 2005, ele foi um temido crítico literário gaúcho e um escritor respeitado (embora essa faceta fosse eclipsada pela primeira atividade).

O texto (hoje considerado cult) narra a história de Justino, homem obcecado pela ideia de possuir “o maior do mundo” (aquilo mesmo que você está pensando), atributo, este, que o tornaria de fato digno de ser homem. Detalhe: o membro do protagonista não para de crescer, desencadeando uma série de situações bizarras, em um roteiro que mistura Porto Alegre, Paris e Hollywood.

Por trás do verniz cômico e delirante, a novela traz referências filosóficas (de Sartre e Nietzsche a Freud e Camus) e, de certa forma, antecipa um debate para lá de contemporâneo: a masculinidade tóxica e tudo o que a rodeia.

Agora, na nova edição, a obra vai além, ao ganhar um posfácio inédito do psicanalista gaúcho Celso Gutfreind, outro gênio das letras e do pensar.

— O livro é uma crítica ao falocentrismo e ao machismo, feita há 69 anos, com muita imaginação e humor. É um texto incrível e extremamente atual. Trata também da cultura do desempenho, da performance e do espetáculo, e de como isso nos faz deixar de lado os valores mais importantes da vida — reflete Celso.

"Há algo de profético na prosa de Paulo Hecker Filho", resume o texto de apresentação da editora: "o humor, a imaginação e a linguagem resultam numa obra que o tempo apenas aprimorou".

Evento de lançamento

A capa da nova edição. Ercolano / Divulgação