Lasanha com trufas negras de restaurante em Porto Alegre terá vendas revertidas para o Pacto Contra a Fome

Um clássico do Ristorantino, o italiano com grife que abriu as portas em maio deste ano no Bourbon Carlos Gomes, em Porto Alegre, vai entrar na luta contra a insegurança alimentar no Brasil.

Nesta quarta-feira (29), Dia da Lasanha, a famosa receita da casa paulistana terá 100% do valor das vendas revertido para o Pacto Contra a Fome, movimento que busca erradicar o mal até 2030 no país.

A Lasagna Ristorantino al Tartufo Nero foi criada em 2014, ano de inauguração da primeira unidade da marca em São Paulo. Desde então, virou item mais vendido da história do estabelecimento, inclusive na capital gaúcha, onde sai por R$ 155.

Preparada com massa artesanal intercalada com ragu de vitelo, molho glacê e creme de queijo Grana Padano, a receita leva lâminas de trufa como toque final. É uma iguaria internacional, desejada pelos apreciadores da alta gastronomia no mundo todo.

O prato também está disponível nas opções sem glúten, sem lactose e vegetariana.

Para comer e ajudar

Massa artesanal intercalada com ragu de vitelo, molho glacê, creme de queijo Grana Padano e trufas negras. Renan Magalhaes / Divulgação