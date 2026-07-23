Irreverente, pop e caótica: nova versão de "O Barbeiro de Sevilha" em Porto Alegre

Estreia nesta sexta-feira (24), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, uma montagem inédita — e bem louca — da ópera-bufa O Barbeiro de Sevilha, do italiano Gioachino Rossini.
Com novas apresentações no sábado e domingo, o espetáculo aposta em uma versão irreverente, pop e caótica da obra composta no século 19 que se tornou uma das mais encenadas do mundo.
A montagem em destaque é fruto de uma parceria entre a Orquestra da Ulbra e o projeto Nova Ópera, com direção musical e regência do maestro Tiago Flores e direção cênica, concepção visual e arranjo orquestral do barítono Carlos Rodriguez.
Essa ópera tem uma história curiosa. Sua primeira exibição, em 1816, foi um fiasco completo em Roma. Só depois ela se tornaria uma das mais queridas de todos os tempos, um clássico do repertório operístico cômico.
Na versão gaúcha, a promessa de músicos e cantores é surpreender o público, com Fígaro (o barbeiro mais falastrão da cidade) puxando a frente em cenas marcadas por referências contemporâneas e situações absurdas.
A linguagem é inspirada nos desenhos animados e o roteiro terá personagens como um paramédico e um personal trainer a participação de uma irônica e improvável “tesoura falante” (interpretada por uma atriz, Leticia Kleemann).
— Ela será uma espécie de narradora. O Barbeiro tem muitos recitativos (textos declamados), e a ideia de ter uma narradora falando em português é uma forma de facilitar o entendimento e de trazer a história para o presente. Acho que o público vai gostar — diz o maestro.
Programe-se
- O quê: ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini
- Quando: nesta sexta-feira (24) e no sábado (25) às 20h e no domingo (26) às 18h
- Onde: Teatro Simões Lopes Neto (Multipalco) em Porto Alegre
- Duração: 1h40min
- Ingressos: no site do Theatro São Pedro
Elenco
- Figaro – Francis Padilha (barítono)
- Rosina – Camila Umpiérrez (mezzo-soprano)
- Almaviva – Guilherme Albanaes (tenor)
- Bartolo – Guilherme Roman (baixo-barítono)
- Basilio – Roberto Moreira (baixo)
- Berta – Júlia Bennemann (soprano)
- Policial – Camilla Allegra (soprano)
- Tesoura Falante – Leticia Kleemann (atriz)
- Violonista, cliente da barbearia e paramédico – Eric De La Vega
- Personal trainer – Eugenia Henke
Ficha técnica
- Orquestra da Ulbra
- Direção musical e regência: Tiago Flores
- Direção cênica, cenografia, figurinos e arranjo orquestral: Carlos Rodriguez
- Pianista preparador: Rodolfo Wulfhorst
- Bailarinas e coreógrafas: Tisi Rangel e Rossana Scorza
- Iluminação: Veridiana Mendes
- Maquiagem: Júlia Bennemann
- Legendas: Marina Gimenez
- Direção de produção: Ana Froner
- Arquivistas: André Munari e Bruno Neitzel
Apoio
Academia Treinar, Encouraçado Butikin e administração do prédio do governo federal (Receita Federal)