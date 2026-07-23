Irreverente, pop e caótica: nova versão de "O Barbeiro de Sevilha" em Porto Alegre

A foto dos personagens principais diz tudo: não espere nada convencional. Mauricio Capellari Bravo Estúdio / Divulgação

Estreia nesta sexta-feira (24), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, uma montagem inédita — e bem louca — da ópera-bufa O Barbeiro de Sevilha, do italiano Gioachino Rossini.

Com novas apresentações no sábado e domingo, o espetáculo aposta em uma versão irreverente, pop e caótica da obra composta no século 19 que se tornou uma das mais encenadas do mundo.

A montagem em destaque é fruto de uma parceria entre a Orquestra da Ulbra e o projeto Nova Ópera, com direção musical e regência do maestro Tiago Flores e direção cênica, concepção visual e arranjo orquestral do barítono Carlos Rodriguez.

Essa ópera tem uma história curiosa. Sua primeira exibição, em 1816, foi um fiasco completo em Roma. Só depois ela se tornaria uma das mais queridas de todos os tempos, um clássico do repertório operístico cômico.

Na versão gaúcha, a promessa de músicos e cantores é surpreender o público, com Fígaro (o barbeiro mais falastrão da cidade) puxando a frente em cenas marcadas por referências contemporâneas e situações absurdas.

A linguagem é inspirada nos desenhos animados e o roteiro terá personagens como um paramédico e um personal trainer a participação de uma irônica e improvável “tesoura falante” (interpretada por uma atriz, Leticia Kleemann).

— Ela será uma espécie de narradora. O Barbeiro tem muitos recitativos (textos declamados), e a ideia de ter uma narradora falando em português é uma forma de facilitar o entendimento e de trazer a história para o presente. Acho que o público vai gostar — diz o maestro.

Programe-se

Cantores líricos incorporam personagens criados no século 19, em versão atualizada. Mauricio Capellari Bravo Estúdio / Divulgação

O quê: ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini

ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini Quando: nesta sexta-feira (24) e no sábado (25) às 20h e no domingo (26) às 18h

nesta sexta-feira (24) e no sábado (25) às 20h e no domingo (26) às 18h Onde: Teatro Simões Lopes Neto (Multipalco) em Porto Alegre

Teatro Simões Lopes Neto (Multipalco) em Porto Alegre Duração: 1h40min

1h40min Ingressos: no site do Theatro São Pedro

Elenco

Figaro – Francis Padilha (barítono)

Rosina – Camila Umpiérrez (mezzo-soprano)

Almaviva – Guilherme Albanaes (tenor)

Bartolo – Guilherme Roman (baixo-barítono)

Basilio – Roberto Moreira (baixo)

Berta – Júlia Bennemann (soprano)

Policial – Camilla Allegra (soprano)

Tesoura Falante – Leticia Kleemann (atriz)

Violonista, cliente da barbearia e paramédico – Eric De La Vega

Personal trainer – Eugenia Henke

Ficha técnica

Orquestra da Ulbra

Direção musical e regência: Tiago Flores

Direção cênica, cenografia, figurinos e arranjo orquestral: Carlos Rodriguez

Pianista preparador: Rodolfo Wulfhorst

Bailarinas e coreógrafas: Tisi Rangel e Rossana Scorza

Iluminação: Veridiana Mendes

Maquiagem: Júlia Bennemann

Legendas: Marina Gimenez

Direção de produção: Ana Froner

Arquivistas: André Munari e Bruno Neitzel

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