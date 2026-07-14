“Gracias a la vida”: Multipalco apresenta tributo a Mercedes Sosa com entrada franca

Tatiéli Bueno cantando Mercedes. Adriana Marchiori / Divulgação

La Negra receberá uma homenagem em Porto Alegre. A cantora gaúcha Tatiéli Bueno prepara um tributo à artista argentina Mercedes Sosa em apresentação gratuita, nesta quarta-feira (15), no Multipalco Eva Sopher (leia os detalhes no fim do texto).

É uma oportunidade para relembrar a força de uma das maiores e mais potentes vozes latino-americanas da história.

Especialista no repertório mercediano, Tatiéli resgata sucessos como Duerme Negrito, Volver a los 17, Gracias a la Vida, Solo le Pido a Dios, Como la Cigarra, Todo Cambia e Canción con Todos. São canções marcadas por memória, resistência e emoção, imortalizadas na voz da cantora argentina falecida em 2009, e agora reapresentadas com arranjos criados exclusivamente para o espetáculo.

O show, que já tem 12 anos de estrada, também celebra o protagonismo feminino na arte, afirmando a força das mulheres na canção feita na América Latina.

A artista tem percorrido o movimento do Novo Cancioneiro Latino-Americano, destacando não só a obra de Mercedes Sosa como também a de compositores interpretados por ela.

Em 2021, Tatiéli ampliou esse diálogo ao gravar Volver a los 17, de Violeta Parra, ao lado da argentina Araceli Matus, neta de Mercedes Sosa, criando um encontro simbólico entre gerações e reafirmando a herança cultural.

Mais sobre a artista

Tatiéli Bueno é uma cantora versátil, com 18 anos de trajetória dedicada à música popular brasileira, regional urbana e à música latino-americana.

Em 2025, lançou o EP Meu Lugar, que marcou uma nova fase artística, revelando sua ousadia criativa e suas múltiplas facetas sonoras.

O trabalho rendeu à cantora quatro indicações ao Prêmio Açorianos de Música 2025, na categoria MPB, incluindo o de melhor intérprete e melhor álbum.

Em seus registros fonográficos estão mais dois álbuns: Sensibilidade, de 2015, e Do Rio Grande do Passado ao Rio Grande do Futuro, lançado em 2010, em parceria com o cantor Anderson Oliveira.

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Programação de julho segue com ritmos do mundo

O Musical Évora tem o compromisso de aproximar a comunidade da cultura por meio da música ao vivo, com shows, concertos e recitais semanais que reúnem artistas do Rio Grande do Sul, Brasil e Exterior.

A iniciativa, com patrocínio da Évora Holding S.A., realização da Associação Amigos do Theatro São Pedro e produção da Fundação Theatro São Pedro, promove apresentações todas as quartas-feiras úteis, às 12h30min, no complexo cultural.

A programação segue no dia 22 de julho, quando Leandro Maia celebrará a identidade latino-americana e suas mais de duas décadas de sua carreira musical no espetáculo Guaipeca: uma ilusão autobiográfica.

Depois, no dia 29, haverá o show Fragmentos do Tempo - O universo dos desenhos rítmicos, com o trio Timpancon, formado pelos percussionistas Fernando Do Ó, Giovanni Berti e Bruno Coelho interpretando sons do Brasil. A agenda completa está disponível no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br.

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