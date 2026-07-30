Gaúcho vencedor do Jabuti lança romance inspirado no farol do Albardão, o mais remoto do RS

Vencedor dos prêmios Jabuti e Açorianos, Leonardo Brasiliense está de volta, com um baita livro. Não no tamanho (são 131 páginas), mas na carga simbólica e psicológica. É um livraço.

Com lançamento às 19h desta sexta-feira (31) na Livraria da Travessa, em Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto), Outras Guerras (Companhia das Letras, R$ 89,90) conta a história de três marinheiros responsáveis pela manutenção e segurança de um farol no extremo sul do Brasil.

Isolados, cercados pela natureza hostil, cada um deles precisa cumprir 85 dias de trabalho, lutando contra a areia que insiste em se acumular e contra os próprios fantasmas.

A inspiração veio do Albardão, o mais remoto farol da costa gaúcha, com 44 metros de altura, em uma região inóspita localizada no município de Santa Vitória do Palmar.

— Em 2020, na pandemia, um colega me mandou uma reportagem do Fantástico sobre esse lugar. O que mais me chamou a atenção não foi o isolamento em si, mas a batalha incessante para não soterrar. O vento é eterno, e a areia também. Essa sensação de lutar contra uma força que não tem fim me pegou. É uma metáfora pronta, uma grande história, de uma guerra que se luta todos os dias para não se perder, porque é impossível vencer — reflete Leonardo, que tem um pé na psicanálise.

Nascido em São Gabriel, ele vive em Santa Maria com a família, onde se formou médico pela UFSM e dedicou boa parte dos estudos à psiquê humana.

O escritor não chegou a exercer a profissão (é servidor da Receita Federal, onde trabalha com investigação de fraudes), mas, de alguma forma, os meandros da mente e seus mistérios impactam sua forma de escrita.

No livro, a culpa, o desejo e o peso do passado assombram os personagens e dão o tom da narrativa. É um texto constrito e preciso, de frases curtas e potentes, de quem também escreve roteiros para o cinema.

Eu li, reli e fiquei impactada. Agora, estou só esperando virar filme. E ganhar o próximo prêmio.

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A capa do livro. Companhia das Letras / Divulgação