Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Fogo de chão
Notícia

Festival Manda Brasa anuncia Armandinho, Borghetti e churrascada liberada na véspera do Dia do Gaúcho

Evento em setembro terá 12 horas de programação no prédio Guahyba, do Instituto Caldeira, com open bar, arte e ingressos a partir de R$ 460

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Juliana Bublitz

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