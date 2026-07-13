Festival Manda Brasa anuncia Armandinho, Borghetti e churrascada liberada na véspera do Dia do Gaúcho

Na véspera do Dia do Gaúcho, o fogo vai trabalhar por 12 horas no 4º Distrito. A terceira edição do Festival Manda Brasa acaba de ser anunciada. Será no dia 19 de setembro, do meio-dia à meia-noite, no prédio Guahyba, do Instituto Caldeira, em Porto Alegre.
O evento comemora os 11 anos do 20BARRA9, restaurante do Grupo Manda Brasa, e aposta em uma combinação feita para quem gosta de transformar churrasco em programa de dia inteiro.
Assinado pelo restaurante, o churrasco será preparado no fogo de chão, com cortes selecionados servidos ao público ao longo da programação. No bar, entram drinks, cervejas, vinhos e opções sem álcool.
A trilha sonora terá nomes conhecidos da música gaúcha, com show de Armandinho e de Renato Borghetti. Também estão previstos DJs locais durante o festival.
O cenário escolhido reforça a tentativa de juntar tradição e linguagem urbana. O edifício Guahyba é uma antiga fábrica no 4º Distrito que passou a integrar a expansão do Instituto Caldeira, polo de inovação e criatividade instalado na zona norte da Capital.
Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 460 no primeiro lote. Crianças de até seis anos não pagam. De sete a 12 anos, pagam meia-entrada do lote vigente. A expectativa é receber até 2 mil pessoas.
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- O quê: Festival Manda Brasa
- Quando: 19 de setembro, das 12h à meia-noite
- Onde: Guahyba, no Instituto Caldeira — Rua Frederico Mentz, 1606, Porto Alegre
- Formato: open churras, open bar, música, arte e cultura
- Ingressos: a partir de R$ 460, pelo Sympla (clicando aqui)
*Colaborou João Vítor Debiasi