Férias com os filhos? Hotel em Gramado promete 14 horas diárias de recreação para a criançada

Hotel Alpestre, em Gramado, ampliou a programação infantil para 14 horas diárias. Hotel Alpestre / Divulgação

Viajar com crianças pequenas costuma exigir uma lista de cuidados que começa antes mesmo de pegar a estrada. No Hotel Alpestre, em Gramado, parte dessa logística virou estratégia de hospedagem. A partir deste mês de julho, o empreendimento — destaque no Prêmio Travellers’ Choice - Best of the Best 2026, da plataforma Tripadvisor (leia mais abaixo) — oferece 14 horas diárias de recreação infantil, todos os dias do ano, das 8h às 22h.

A área infantil recebe hóspedes de diferentes idades. Crianças de até cinco anos precisam estar acompanhadas por um responsável. As maiores podem aproveitar o dia com a equipe de recreação, inclusive com opção de almoço e janta, pagos à parte.

Em dias de clima favorável, há luau ao redor da fogueira, com histórias, música e marshmallows. No inverno, ganham força as atividades internas, como oficinas e o Cine Pipoca.

Uma das atrações especiais é a Festa do Pijama, oferecida em datas pontuais e com cobrança à parte. A noite tem jantar, guerra de travesseiros e a presença dos mascotes Alceu e Lola, duas renas que também aparecem diariamente na recreação.

A proposta, segundo a gerente de marketing Maria Clara Henz Tissot, não é olhar apenas para as crianças. Ela conta que eles se sentem como uma rede de apoio às famílias.

— A diversão das crianças encontra o descanso dos pais — diz.

A equipe de recreação tem até nove profissionais. Segundo a gerente, o setor tem baixa rotatividade e isso ajuda a criar vínculo com famílias que retornam ao hotel ao longo dos anos.

— As crianças, muitas vezes, estão crescendo e sendo acompanhadas por elas. Isso cria uma conexão muito bacana — afirma.

Essa ideia de rede de apoio aparece em providências pequenas, mas decisivas para quem viaja com criança. Há cadeirões no restaurante, trocadores nos banheiros masculino e feminino, berços, banheirinhas e carrinhos à disposição. Em emergências, até fraldas podem ser providenciadas. Portas e tomadas também entram no planejamento de segurança.

— São vários pequenos fatores que a gente sabe que vão facilitar e deixar a viagem dos pais mais leve — afirma.

Reconhecimento internacional

A ampliação ocorre pouco depois de o Hotel Alpestre ser reconhecido no Tripadvisor Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026. Na categoria de hotéis para famílias, o Alpestre ficou na 13ª posição no ranking mundial. Ele foi o 2° brasileiro mais bem colocado e o 1° da Região Sul.

Para Maria Clara, o resultado reforça uma escolha feita nos últimos anos. O Alpestre tem quase quatro décadas de história em Gramado e passou por um reposicionamento em 2022, com foco mais claro em famílias.

— Somos uma empresa familiar. Eu sou da terceira geração dessa família, inclusive. A gente valoriza muito o tempo junto, e isso transporta para o produto e para o serviço — conta.