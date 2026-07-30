Esta não é uma homenagem para Mario Quintana (sim, você leu direito)

Quintana aos 80 anos, na lente de Liane Neves. Liane Neves / Arquivo Pessoal

Deixo claro desde o início: caro Quintana, esta não é uma homenagem. Não é um tributo aos teus 120 anos de nascimento. Jamais. Eu não cometeria tamanha deselegância com o poeta engenhoso de nome Mario que um dia assim escreveu:

Preferências

Prefiro ser alvo de um atentado a ser alvo de uma homenagem: um atentado é mais expedito e não tem discurso.

Eu não faria discurso. Escreveria o quanto tua obra fez e faz a diferença na vida de quem a lê.

Bem sabes, mas não custaria repetir: muitos de nós tomamos gosto pela leitura ao passar os olhos nos teus versos.

Como tu já concluíste, “há certas coisas que não haveria mesmo ocasião de as colocarmos sensatamente numa conversa – e que só num poema estão no seu lugar”.

Sim, tinhas razão: “Deve ser por esse motivo que alguns de nós começaram, um dia, a fazer versos. É um modo muito curioso de falar sozinho, como se vê, mas o único modo de certas coisas caírem no ouvido certo”.

Não, não é homenagem. É só para dizer, daqui debaixo, que segues sendo ouvido (e lido), sempre, querido poeta.