Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

120 anos
Opinião

Esta não é uma homenagem para Mario Quintana (sim, você leu direito)

Poeta completa 120 anos de nascimento nesta quinta-feira (30), mas ele preferia "ser alvo de atentado" a receber homenagens; seu desejo é uma ordem

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