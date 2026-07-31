Escultor Leo Stockinger inaugura mostra com obras de 3 metros em aço e madeira em Porto Alegre

Leo e uma de suas obras gigantes. Galeria Stockinger / Divulgação

Está nas veias. O escultor Leo Stockinger, neto de Xico Stockinger, não nega o DNA. Com obras superlativas que dialogam com a linguagem estética do avô — um dos maiores artistas do Rio Grande do Sul, morto em 2009 —, Leo inaugura uma nova exposição neste sábado (1º) no Museu do Paço, em Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto).

A mostra Depois de 1000 anos ocupará três salas do prédio que já foi sede da prefeitura da Capital, no Centro Histórico. Prepare-se para se surpreender.

Com curadoria de Bernardo José de Souza, a seleção contará com sete peças de grande porte em aço e madeira. Elas foram construídas manualmente por Leo nos últimos meses, durante a temporada em que está na cidade — o escultor vive em Sidney, na Austrália, há 20 anos.

Há mais de uma década, Leo concebeu em seus cadernos de estudos os desenhos de quase todas as esculturas que acabam de ganhar vida.

— Além de ser um resgate da minha própria história, tem muito do meu avô na exposição, muito da linguagem dele, escultórica e técnica. É um trabalho pesado de escultura, que confronta e questiona o espaço e o seu valor. Estou muito muito empolgado com o resultado — diz o artista, que aprendeu a soldar com Xico e é formado em arte pela National Art School de Sidney.

O segundo andar do Paço Municipal será dividido em três atos. Na primeira sala, obras grandiosas e uma iluminação dramática conduzirão o espectador. O segundo ato terá mais duas esculturas. E o terceiro, apresentará uma peça em que o jogo de luz transforma o tempo em matéria.

A exposição fica em cartaz até o dia 31 de agosto, com entrada franca.

Sobre o artista

Leo morou na Austrália por 20 anos. Galeria Stockinger / Divulgação

Nascido em Porto Alegre em 1980 e radicado na Austrália desde 2005, Leonardo Stockinger é escultor, formado em 2009 pela Escola Nacional de Arte em Sydney, na Austrália.

Leo cresceu cercado por arte. O avô, Francisco Stockinger (mais conhecido como Xico Stockinger), um dos maiores escultores gaúchos, o influenciou profundamente.

Desde cedo, imerso no ambiente mágico do ateliê do avô, Leo testemunhava formas surgirem do gesso, da argila, do metal, da madeira e do bronze — não apenas em sua dimensão técnica, mas também simbólica.

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