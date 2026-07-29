Duelo de Pianos ganha primeira edição noturna para toda a família no Encouraçado Butikin

O Duelo de Pianos, do emblemático Encouraçado Butikin, em Porto Alegre, terá, nesta quinta-feira (30), sua primeira edição noturna dedicada a toda a família. Toda mesmo: filhos, pais e avós.
Projeto Family Time permitirá, pela primeira vez à noite, a presença de menores de idade na tradicional atração musical da casa durante as férias escolares.
O duelo funciona assim: dois pianistas e um baterista se revezam no palco atendendo aos pedidos da plateia em apresentações marcadas pelo improviso, pelo bom humor e pela interação com o público. Agora, a experiência poderá compartilhada por diferentes gerações (pode pedir a música que quiser!).
A casa já havia realizado uma edição voltada às famílias em um domingo, durante o dia, com excelente receptividade do público. O sucesso da iniciativa e os frequentes pedidos dos clientes motivaram a criação da primeira versão noturna da experiência.
— Muita gente queria dividir essa experiência com os filhos, mas não conseguia participar por causa do horário. As férias escolares nos pareceram o momento ideal para levar o Family Time para a noite. E já estamos preparados para os pedidos da plateia teen. Se vierem Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish ou os sucessos do momento, nossos pianistas estão prontos para o desafio — diz Sofia Refinetti, à frente do Encouraçado.
Para tornar a experiência mais confortável para as famílias, o evento começará mais cedo. A casa abrirá às 19h30min, com início do espetáculo às 20h. Além do cardápio tradicional, haverá opções preparadas especialmente para o público infantil, como cachorro-quente, pizza de muzzarela e soda italiana.
Programe-se
- O quê: Duelo de Pianos – Family Time
- Onde: Encouraçado Butikin (Av. Independência, 936 - Independência), Porto Alegre
- Quando: nesta quinta-feira, 30 de julho, com abertura às 19h30min e início do espetáculo às 20h
- Reservas: @encouracadobutikin ou pelo telefone (51) 99820-8703