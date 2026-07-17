Documentário em quadrinhos sobre o caso do Maníaco do Cassino é lançado em Porto Alegre

A história real de um dos casos criminais mais impactantes do país virou documentário em quadrinhos. Assinado pelo jornalista Klécio Santos e pelo quadrinista Maumau, a HQ de true crime Terror nas Dunas (Brasa Editora, 192 páginas) será lançada na próxima terça-feira (21), na livraria PocketStore, em Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto).

O livro narra, em formato inédito, a série de ataques cometidos entre 1998 e 1999 na Praia do Cassino, litoral sul do RS, pelo criminoso que ficaria conhecido como o Maníaco do Cassino.

Criada a partir das reportagens de Klécio, à época correspondente do jornal Zero Hora, a obra transforma o intrincado trabalho jornalístico em documentário gráfico. Ao longo das 192 páginas, o leitor mergulha na história com as informações da apuração real unidas à narrativa em quadrinhos a partir do traço de Maumau, ilustrador e professor no curso de Cinema de Animação da UFPel.

— Terror nas Dunas busca resgatar aquele verão do fim da década de 1990, transportando o leitor para um momento que ficou marcado no Litoral Sul. As pessoas poderão se sentir dentro do caso, entre pistas desencontradas, versões conflitantes e o clima de medo que tomou conta da região — diz Klécio, que viveu tudo de perto.

Publicado pela Brasa Editora, dedicada aos quadrinhos brasileiros e vencedora de dois prêmios de "Editora do Ano" no Troféu HQ Mix (o Oscar das HQs), o livro é jornalismo investigativo na veia, com suspense real e narrativa em estilo noir.

Sobre os autores

Klécio Santos é jornalista e pesquisador dedicado à história e à memória cultural do sul do Rio Grande do Sul, sócio e CEO da holding in.Pacto. Em "Terror nas Dunas", transforma sua experiência como repórter na cobertura do caso em uma narrativa gráfica de investigação.

Maumau é ilustrador, quadrinista e animador. Natural de Pelotas (RS) é mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e graduado em Comunicação Social pela UCPel. Já participou da webcomic "Inside the Favelas" e de projetos autorais como "Light Metal".

Serviço

O design da capa é assinado por Victor Marcello. Brasa / Divulgação

O quê: lançamento de Terror nas Dunas

lançamento de Terror nas Dunas Quando: terça-feira, dia 21 de julho, das 17h às 20h

terça-feira, dia 21 de julho, das 17h às 20h Local: PocketStore Livraria – Rua Félix da Cunha, 1167, em Porto Alegre (RS)

PocketStore Livraria – Rua Félix da Cunha, 1167, em Porto Alegre (RS) Valor: R$ 119,90 (valor de pré-venda, com 20% de desconto)

R$ 119,90 (valor de pré-venda, com 20% de desconto) Informações adicionais no site: brasaeditora.com.br/produtos/livro-hq-terror-nas-dunas