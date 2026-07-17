Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Terror nas Dunas"
Notícia

Documentário em quadrinhos sobre o caso do Maníaco do Cassino é lançado em Porto Alegre

Obra une reportagem investigativa do jornalista Klécio Santos e o traço do quadrinista Maumau para reconstruir série de crimes que aterrorizou o RS

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