De boina, alpargata e bombacha, Rock de Galpão roda o RS com nova turnê e músicas inéditas 

Zé Carlos de Andrade / Divulgação

Com 18 anos de trajetória, a turma bagual do Rock de Galpão inaugura uma nova fase na carreira. Referência na fusão entre música regional e o ritmo de Chuck Berry, a banda está rodando o Rio Grande com a turnê de seu primeiro álbum autoral, recém-lançado: De Boina, Alpargata e Bombacha.

Na bagagem, o grupo leva um mate bem cevado para acalentar a alma e celebrar o momento.

— Estamos muito felizes. É um novo ciclo de uma história que valoriza o cancioneiro regional com releituras de clássicos e, agora, também com novidades — diz Tiago Ferraz, vocalista e guitarrista da banda, que já teve Neto Fagundes ao microfone.

Tiago e os parceiros — Guilherme Gul (bateria), Mestre Kó (teclados e vocais), Gustavo Viegas (contrabaixo) e Guilherme Goulart (acordeom) — tocam nesta sexta-feira (3) no Teatro Municipal de São Leopoldo e, em 10 de julho, às vésperas do Dia Mundial do Rock, no Rancho Tabacaray, reduto do gauchismo urbano em Porto Alegre (leia os detalhes abaixo).

Vai por mim: vale prestigiar.

A obra inédita une poesia, tradição e modernidade, com composições assinadas por grandes nomes da música e da literatura gaúchas, como Luiz Coronel, Mario Pirata (Mario Augusto Franco de Oliveira), Cabo Déco (Rafael Ovídio), Túlio Urach e Tiago Bra, além de uma nova versão de Trovinha Lunar, música de Thadeu Martins e Lenin Nuñez.

No palco, a banda intercala novas e velhas conhecidas, sem deixar de lado Vento Negro, Amigo Punk e Não podemo se entregá pros home — que, no rock galponeiro de respeito, ganha contornos atualíssimos, exaltando as mulheres e reforçando a peleia contra os feminicídios.

Serviço

A banda: Tiago Ferraz (voz e guitarra), Guilherme Gul (bateria), Mestre Kó (teclados e vocais), Gustavo Viegas (contrabaixo) e Guilherme Goulart (acordeom). Zé Carlos de Andrade / Divulgação

Show em São Leopoldo

Onde: no Teatro Municipal de São Leopoldo (Rua Osvaldo Aranha, 934 Centro)

no Teatro Municipal de São Leopoldo (Rua Osvaldo Aranha, 934 Centro) Quando: nesta quinta-feira (3), às 22h

nesta quinta-feira (3), às 22h Ingressos: clique aqui

Show em Porto Alegre