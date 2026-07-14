Da última fronteira agrícola, nasce o romance que faltava sobre a saga da soja no Brasil

Foram cinco anos de trabalho. Escritora premiada, Anna Mariano Mottin decidiu eternizar no papel a saga de milhões de pessoas que empurraram a fronteira agrícola brasileira, ao longo do século 20, rumo ao Centro-Oeste e ao Norte do país.
O resultado é um romance histórico superlativo, que mistura com maestria ficção e realidade. Murmúrios da Terra (Globo Livros, 416 páginas) será lançado nesta sexta-feira (17), no Instituto Ling, em Porto Alegre (leia os detalhes abaixo).
— A ideia surgiu quando um amigo que foi mal na soja me disse que ninguém havia escrito um romance sobre essa história. Foi um dos maiores movimentos migratórios do Brasil contemporâneo, que fez milionários e também mendigos — conta Anna.
A autora viveu até os 11 anos na estância da família em São Borja, onde se criava gado. Para compreender a jornada em busca da terra e seus impactos sociais e ambientais, ela viajou o Brasil. Visitou plantações, foi até o Mato Grosso do Sul, estudou o tema a fundo e ouviu histórias.
A partir daí, concebeu o novo livro, que acompanha 40 anos da vida de uma família (com duas grandes personagens femininas), da Quarta Colônia rumo ao desconhecido. Anna não deixou nada de fora.
— O bom romance não levanta bandeiras, não é panfletário. Meu livro tem sem-terra, tem padre que é contra a soja, tem menções ao racismo e ao machismo e tem a dicotomia entre plantar alimento e destruir a flora. Não é esquecendo isso que vamos resolver as coisas — ensina a autora.
Não à toa, Murmúrios da Terra conquista desde a primeira frase. Leia e deixe-se fisgar.
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- O quê: lançamento do livro Murmúrios da Terra, de Anna Mariano Mottin
Quando: nesta sexta-feira (17), das 17h às 20h
Onde: no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), bairro Três Figueiras, Porto Alegre
Ingressos: entrada franca