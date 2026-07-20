Cristo de Encantado é estrela de documentário internacional sobre maiores estátuas do mundo

Escultor Markus Moura (no centro) e o cineasta turco Burak Akyol (direita) durante gravação. Ao fundo, o perfil do Cristo. Polavef / Divulgação

O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, é uma das estrelas de um documentário internacional sobre as maiores estátuas do mundo.

In the Shadow of Giants (À Sombra de Gigantes, em tradução livre) terá um episódio dedicado ao monumento gaúcho e deve chegar ao Brasil logo após a estreia mundial na Turquia, prevista para novembro deste ano.

A expectativa dos produtores é de que o filme seja lançado em português, por meio de plataformas de streaming ou de emissoras de TV brasileiras.

Diretor do filme junto do cinegrafista Eren Cakir, o cineasta turco Burak Akyol esteve no complexo religioso com a equipe em 2024. Além de retratar os "gigantes" de concreto, o documentário busca mostrar o que eles significam para quem os cerca.

O grupo ficou uma semana em Encantado, onde gravou imagens do Cristo e entrevistou pessoas que participaram da construção e do desenvolvimento do monumento.