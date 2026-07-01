Cooperativa centenária do RS cria aplicativo sobre 52 tipos de queijos, com 95 receitas gratuitas

Mickaelly Souza / Divulgação

Com cada vez mais gente interessada no universo dos queijos (e em tudo o que ele tem a oferecer), a Cooperativa Santa Clara decidiu inovar.

Com 114 anos de história, quase 5 mil associados e 2,4 mil produtores de leite em 166 municípios gaúchos, a empresa criou um aplicativo gratuito sobre a iguaria, com dicas de receitas e harmonizações.

A nova ferramenta digital chama-se “Queijaria Santa Clara” e está disponível para os sistemas Android e iOS. É só baixar no celular.

O app reúne 48 sugestões de harmonização com vinhos, espumantes e cervejas, 95 receitas exclusivas (em vídeo) e atualizadas semanalmente e informações detalhadas sobre 52 queijos, divididos em nove categorias.

O interessante é que todos os conteúdos serão renovados periodicamente, acompanhando tendências de mercado, lançamentos de produtos, sazonalidades e datas especiais.

É uma baita ideia, porque vai além do lançamento e da venda de produtos. A ideia da cooperativa é investir na experiência do público, o que tende a aproximar os consumidores.

Hoje, as pessoas buscam muito mais do que um produto. Elas querem conhecer novas possibilidades de consumo e entender os atributos dos alimentos que levam à mesa. ALEXANDRE GUERRA Diretor Administrativo e Financeiro da Santa Clara

No FestiQueijo

Mickaelly Souza / Divulgação

O 34º FestiQueijo, um dos maiores festivais gastronômicos do Rio Grande do Sul, realizado até 26 julho, em Carlos Barbosa, é a vitrine de lançamento do aplicativo Queijaria Santa Clara.

Expositora desde a primeira edição do evento, a cooperativa está divulgando a novidade no estande da marca, no Centro Cultural Mãe de Deus, e também no Piazza FestiQueijo, espaço de convivência gratuito e paralelo ao festival, na Rua Coberta.

Nesta sexta-feira (3) e no dia 11 de julho, a Santa Clara vai promover ativações especiais para apresentar o aplicativo aos visitantes do Piazza FestiQueijo.

Além de um totem interativo instalado em frente ao estande da marca, o espaço receberá convidados que irão demonstrar, na prática, como usar o aplicativo e explorar o universo dos queijos.

Na sexta-feira (3), das 17h30min às 19h, o comunicador Antonio Costaguta, o El Topador, apresentará algumas das funcionalidades disponíveis na plataforma. Já no sábado (11), às 14h30min, Lela Zaniol e Diogo Carvalho, do Destemperados, participam de um bate-papo sobre gastronomia, queijos, harmonização e tradição gaúcha, utilizando o aplicativo como ponto de partida para as conversas com o público.

Sobre a Santa Clara

Fundada em Carlos Barbosa, a Cooperativa Santa Clara reúne, em 166 municípios gaúchos, quase 5 mil associados, dos quais cerca de 2,4 mil são produtores de leite.

Entre os principais polos de atuação estão Carlos Barbosa, Paraí, Veranópolis, Getúlio Vargas, Tapera e Paim Filho.