Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Vitrine histórica
Notícia

Como será a casa da Feira do Livro de Porto Alegre na Festa Literária de Paraty (Flip)   

O espaço funcionará em casarão tombado pelo patrimônio nacional, com programação especial e autores convidados

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