Como será a casa da Feira do Livro de Porto Alegre na Festa Literária de Paraty (Flip)   

Pela primeira vez na história, a Feira do Livro de Porto Alegre terá uma casa na mais charmosa celebração à literatura do Brasil — a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, que começa nesta quarta-feira (22) e vai até o dia 26 de julho.

O espaço vai funcionar no casarão histórico tombado que você vê nas imagens acima, em um ponto estratégico da cidade eleita patrimônio mundial da Unesco: pertinho da Igreja da Matriz, no Centro Histórico. A região é um chamariz e uma baita vitrine.

A participação gaúcha foi articulada pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), liderada por Roseni Siqueira Kohlman, com o objetivo de fortalecer a literatura, divulgar a feira porto-alegrense e o mercado editorial do RS.

— É uma oportunidade única para aproximar autores, editoras e leitores de diferentes regiões do país. Queremos mostrar a nossa força — diz Roseni.

O espaço terá programação especial com a curadoria do jornalista Vitor Diel, incluindo autores de destaque, editoras associadas à CRL e convidados especiais.

Um dos pontos altos será o painel "Cronistas, romancistas e poetas: a literatura pop do RS em destaque", com Martha Medeiros, Claudia Tajes e Paula Taitelbaum.