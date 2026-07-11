Com sistema de poltronas importado da Inglaterra, Teatro dos Bancários toma forma

O mais novo palco do Rio Grande do Sul começa a tomar forma no centro histórico de Porto Alegre. É o Teatro dos Bancários, cujas portas se abrirão na Rua Fernando Machado em setembro deste ano.
Estive lá na última semana para ver de perto a transformação do espaço, que antes abrigava um auditório da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do RS (Fetrafi-RS).
O investimento — partilhado entre a entidade e o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre — é de R$ 9 milhões, e a estrutura impressiona.
Assinado pelo arquiteto Voltaire Danckwardt, que conhece o meio artístico por dentro e tem larga experiência na área, o projeto inverte a lógica dos teatros tradicionais.
— Em geral, os espetáculos precisam se adaptar às condições de cada sala. Nesse caso, a sala é que vai se adaptar a eles — destaca Walter.
E é isso mesmo. Quando a gente entra no ambiente, vê, ao fundo, o que parece ser uma parede de madeira em um amplo espaço (que receberá um palco móvel, feito de 40 módulos adaptáveis).
O paredão (veja na galeria de fotos), na verdade, é um moderno sistema retrátil de poltronas, importado da Inglaterra. A um comando, a estrutura se move e se abre, compondo a plateia em menos de 15 minutos. A intenção, com isso, é dar liberdade aos artistas, já que o teatro poderá servir a qualquer finalidade e assumir formatos diversos.
— Estamos muito orgulhosos disso. Muitos sindicatos investem para arrumar o prédio e trocar de carro. Nós decidimos apostar na cultura — destaca Juberlei Bacelo, diretor da Fetrafi-RS.
Será um espaço diverso, capaz de acolher todos os tipos de espetáculos e eventos.
VITOR ORTIZ
Gestor cultural do Teatro dos Bancários
Outros destaques
- O teatro poderá chegar a 330 lugares quando pronto, dependendo da configuração de palco e de plateia adotada.
- Com porta na calçada (na Rua Coronel Fernando Machado, 820, quase ao lado do Zaffari), a fachada do prédio será renovada (veja a imagem).
- No interior do edifício, junto ao foyer do teatro, haverá também um novo café, aberto ao público.
- A ideia é que o teatro receba espetáculos, eventos em geral e festivais, como o Porto Verão Alegre, o Porto Alegre em Cena e o Palco Giratório Sesc, com preços mais acessíveis e democratização do acesso à cultura.