Com sistema de poltronas importado da Inglaterra, Teatro dos Bancários toma forma

O mais novo palco do Rio Grande do Sul começa a tomar forma no centro histórico de Porto Alegre. É o Teatro dos Bancários, cujas portas se abrirão na Rua Fernando Machado em setembro deste ano.

Estive lá na última semana para ver de perto a transformação do espaço, que antes abrigava um auditório da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do RS (Fetrafi-RS).

O investimento — partilhado entre a entidade e o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre — é de R$ 9 milhões, e a estrutura impressiona.

Assinado pelo arquiteto Voltaire Danckwardt, que conhece o meio artístico por dentro e tem larga experiência na área, o projeto inverte a lógica dos teatros tradicionais.

— Em geral, os espetáculos precisam se adaptar às condições de cada sala. Nesse caso, a sala é que vai se adaptar a eles — destaca Walter.

E é isso mesmo. Quando a gente entra no ambiente, vê, ao fundo, o que parece ser uma parede de madeira em um amplo espaço (que receberá um palco móvel, feito de 40 módulos adaptáveis).

O paredão (veja na galeria de fotos), na verdade, é um moderno sistema retrátil de poltronas, importado da Inglaterra. A um comando, a estrutura se move e se abre, compondo a plateia em menos de 15 minutos. A intenção, com isso, é dar liberdade aos artistas, já que o teatro poderá servir a qualquer finalidade e assumir formatos diversos.

— Estamos muito orgulhosos disso. Muitos sindicatos investem para arrumar o prédio e trocar de carro. Nós decidimos apostar na cultura — destaca Juberlei Bacelo, diretor da Fetrafi-RS.

Será um espaço diverso, capaz de acolher todos os tipos de espetáculos e eventos. VITOR ORTIZ Gestor cultural do Teatro dos Bancários

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Juliana Bublitz / Agencia RBS