Com repertório 100% indígena, coral guarani e banda de câmara iniciam turnê inédita pelo RS

Começa nesta quarta-feira (15), em São Borja, uma turnê especial para marcar os 400 anos das Missões — especial mesmo, pelo ineditismo e pela causa. A Tum Toin Foin, banda de câmara liderada pelo músico Arthur de Faria, vai se unir a um coral guarani — o Jerojy Mbaraete Grupo — para celebrar o cancioneiro contemporâneo indígena.
— Vamos dar protagonismo aos verdadeiros protagonistas dessa história, que são os guaranis. Desde o ano passado, planejamos o que vai se materializar agora, com um repertório 100% de compositores guaranis atuais, em sua maioria mulheres. É sensacional e é uma música pouquíssimo conhecida — diz Arthur.
Juntos, músicos e cantores farão sete apresentações pelo projeto "Território Missões: cultura, música e encontros", promovido pelo Sesc-RS, com entrada franca, ingressos solidários ou a preços populares (dependendo do local).
A turnê começa por São Borja e segue, na sequência, para São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Santo Ângelo, Ijuí, e Cruz Alta (leia abaixo). Em São Miguel das Missões, a exibição ocorrerá em agosto.
É uma oportunidade única para conhecer uma sonoridade menos escutada do que deveria, de profunda riqueza melódica. A música em questão tem origem em uma cultura milenar que, 400 anos atrás, foi influenciada pela canção barroca europeia levada às Missões. Desse encontro, explica o músico porto-alegrense, resultou algo muito particular, diferente das outras tradições musicais de povos originários brasileiros.
Arthur exemplifica: a instrumentação mistura a tradição americana — nos mbakarás (chocalhos) e nas vozes — com a influência europeia presente no violino e no violão de cinco cordas (como a guitarra barroca e o charango, ambos com cinco cordas duplas). Cada corda, aliás, representa uma divindade guarani. E por aí vai.
A Tum Toin Foin entrará com instrumentos que eram comuns nas Missões (como os fagotes, o trombone e o violino) e com outros que vieram depois: acordeom, guitarra, piano, baixo elétrico e bateria. Será uma costura — necessária — de mundos, afinal, nem tão diferentes assim.
Os shows
São Borja - nesta quarta-feira (15), às 19h30min, na Associação Espírita José Ferreira de Moraes (Rua Eng. Manuel Luís Fagundes, 2373)
São Luiz Gonzaga - nesta quinta-feira (16), às 19h30min, na Messa Eventos (Avenida Senador Pinheiro Machado, 1568)
Santa Rosa - na sexta-feira (17), às 20h, no Teatro do Sesc (Rua Concórdia,114)
Santo Ângelo - no sábado (18), às 19h30min, no Clube Gaúcho (Rua Bento Gonçalves, 915)
Ijuí - no domingo (19), às 16h, no Teatro do Sesc (Rua Crisanto Leite, 202)
Cruz Alta - na segunda-feira (20), às 15h30min, na Casa de Cultura Justino Martins (Av. General Osório, 1415)
Mais informações pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais ou diretamente nas unidades do Sesc do Estado.
Aliás
Um pedido ao Sesc-RS: não deixe de levar o projeto "Território Missões" aos palcos da capital gaúcha.
Jerovy Mbaraete Grupo
- Lurdes Ferreira - voz
- Viviane Fernandes - voz
- Nadieli Ferreira - voz
- Juliana Timóteo - voz
- Adelaide Fernandes - voz
- Janete Almeida - voz
- Jefferson Ferreira – voz e violão
- Kevin Ferreira – voz e mbakará
- Willer Timóteo - violino
- Pascoal Gonçalves - direção
Tum Toin Foin Banda de Câmara
- Miriã Farias – violino e viela de roda
- Gabriel Romano – acordeom
- Ange Bazzani – fagote
- Adolfo Almeida Jr – fagote e flauta de bambú
- Sabryna de Faria – trombones
- Thomás Werner – guitarra
- Arthur de Faria – piano, acordeom e arranjos
- Bruno Vargas – baixo elétrico
- Guenther Andreas – bateria
- Giovanni Berti – percussão
Som: Olímpio Machado
Luz: Carol Zimmer
Direção de produção: Bruno Vargas e Olímpio Machado