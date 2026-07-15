Com repertório 100% indígena, coral guarani e banda de câmara iniciam turnê inédita pelo RS

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

400 anos das Missões
Notícia

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Jerojy Mbaraete Grupo e Tum Toin Foin, de Arthur de Faria, tocarão composições atuais de autores guaranis em shows promovidos pelo Sesc-RS

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