Com repertório 100% indígena, coral guarani e banda de câmara iniciam turnê inédita pelo RS

Músicos e cantores do Jerojy Mbaraete Grupo e da banda de câmara Tum Toin Foin: deu liga. Duda Cardoso / Divulgação

Começa nesta quarta-feira (15), em São Borja, uma turnê especial para marcar os 400 anos das Missões — especial mesmo, pelo ineditismo e pela causa. A Tum Toin Foin, banda de câmara liderada pelo músico Arthur de Faria, vai se unir a um coral guarani — o Jerojy Mbaraete Grupo — para celebrar o cancioneiro contemporâneo indígena.

— Vamos dar protagonismo aos verdadeiros protagonistas dessa história, que são os guaranis. Desde o ano passado, planejamos o que vai se materializar agora, com um repertório 100% de compositores guaranis atuais, em sua maioria mulheres. É sensacional e é uma música pouquíssimo conhecida — diz Arthur.

Juntos, músicos e cantores farão sete apresentações pelo projeto "Território Missões: cultura, música e encontros", promovido pelo Sesc-RS, com entrada franca, ingressos solidários ou a preços populares (dependendo do local).

A turnê começa por São Borja e segue, na sequência, para São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Santo Ângelo, Ijuí, e Cruz Alta (leia abaixo). Em São Miguel das Missões, a exibição ocorrerá em agosto.

É uma oportunidade única para conhecer uma sonoridade menos escutada do que deveria, de profunda riqueza melódica. A música em questão tem origem em uma cultura milenar que, 400 anos atrás, foi influenciada pela canção barroca europeia levada às Missões. Desse encontro, explica o músico porto-alegrense, resultou algo muito particular, diferente das outras tradições musicais de povos originários brasileiros.

Arthur exemplifica: a instrumentação mistura a tradição americana — nos mbakarás (chocalhos) e nas vozes — com a influência europeia presente no violino e no violão de cinco cordas (como a guitarra barroca e o charango, ambos com cinco cordas duplas). Cada corda, aliás, representa uma divindade guarani. E por aí vai.

A Tum Toin Foin entrará com instrumentos que eram comuns nas Missões (como os fagotes, o trombone e o violino) e com outros que vieram depois: acordeom, guitarra, piano, baixo elétrico e bateria. Será uma costura — necessária — de mundos, afinal, nem tão diferentes assim.

Os shows

São Borja - nesta quarta-feira (15), às 19h30min, na Associação Espírita José Ferreira de Moraes (Rua Eng. Manuel Luís Fagundes, 2373)

São Luiz Gonzaga - nesta quinta-feira (16), às 19h30min, na Messa Eventos (Avenida Senador Pinheiro Machado, 1568)

Santa Rosa - na sexta-feira (17), às 20h, no Teatro do Sesc (Rua Concórdia,114)

Santo Ângelo - no sábado (18), às 19h30min, no Clube Gaúcho (Rua Bento Gonçalves, 915)

Ijuí - no domingo (19), às 16h, no Teatro do Sesc (Rua Crisanto Leite, 202)

Cruz Alta - na segunda-feira (20), às 15h30min, na Casa de Cultura Justino Martins (Av. General Osório, 1415)

Mais informações pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais ou diretamente nas unidades do Sesc do Estado.

Aliás

Um pedido ao Sesc-RS: não deixe de levar o projeto "Território Missões" aos palcos da capital gaúcha.

Jerovy Mbaraete Grupo

Lurdes Ferreira - voz

Viviane Fernandes - voz

Nadieli Ferreira - voz

Juliana Timóteo - voz

Adelaide Fernandes - voz

Janete Almeida - voz

Jefferson Ferreira – voz e violão

Kevin Ferreira – voz e mbakará

Willer Timóteo - violino

Pascoal Gonçalves - direção

Tum Toin Foin Banda de Câmara

Miriã Farias – violino e viela de roda

Gabriel Romano – acordeom

Ange Bazzani – fagote

Adolfo Almeida Jr – fagote e flauta de bambú

Sabryna de Faria – trombones

Thomás Werner – guitarra

Arthur de Faria – piano, acordeom e arranjos

Bruno Vargas – baixo elétrico

Guenther Andreas – bateria

Giovanni Berti – percussão

Som: Olímpio Machado

Luz: Carol Zimmer