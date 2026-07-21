Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Música na base
Notícia

Com oficinas gratuitas, festival levará jovens de projetos sociais ao palco da Ospa

Evento ocorre de 27 de julho a 2 de agosto, com oficinas, concertos noturnos e cerca de 120 músicos em formação

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

João Vítor Debiasi

Assistente de conteúdo*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS